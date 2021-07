Poglejte to sijajno vzdušje na avtobusu slovenskih olimpijcev (VIDEO)

Slovenski namiznoteniški igralec, tudi nosilec slovenske zastave na otvoritveni slovesnoti v Tokiu, že ima kar nekaj olimpijskih izkušenj. Kot je povedal za prilogo Dela in Slovenskih novic, je nekaj posebnega, ko je v olimpijski reprezentanci tudi ekipa. »Prav zabavno je bilo, ko smo bili v Riu nazadnje skupaj z rokometaši in že zdaj se veselim, da bomo imeli v Tokiu košarkarje,« je povedal.In imel je prav. Kot je videti, se dobra volja in odlično vzdušje med slovenskimi košarkarji, s katerima so navduševali že v olimpijskih kvalifikacijah, hitro širi tudi med ostale slovenske olimpijce. S Kekčevo pesmijo so si namreč krajšali čas in pot na otovritveno slovenost, ki bo zlasti za košarkarje, prvič v zgodovini na OI, gotovo imela posebno mesto v njihovih karierah.