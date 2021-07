Olimpijska slovesnost v Tokiu: po letu dni se je vendarle začelo (V ŽIVO)

Konec je čakanja: z enoletnim odlogom zaradi koronavirusa se v Tokiu na Japonskem vendarle začenjajo poletne olimpijske igre. Na današnji slovesnosti jih bo uradno odprl japonski cesarVrhunec sezone, za marsikoga tudi kariere, že nestrpno pričakuje blizu 11.000 športnikov, med njimi je tudi 54 Slovencev. Številni med njimi bodo danes ponosno zakorakali na osrednji stadion, kamor jih bosta s slovensko zastavo v rokah popeljala namiznoteniški igralecin kajakašicaPrvič bosta na slovesnosti nosilca dva, športnik in športnica.Ene najbolj nenavadnih olimpijskih iger v zgodovini se bodo ob začele prav tako nenavadno, saj slovesnost poteka pred praznimi tribunami. Vseeno se je je lahko udeležilo 950 povabljenih gostov, med njimi japonski cesar, ki je obenem častni predsednik organizacijskega odbora olimpijskih in paraolimpijskih iger, od svetovnih voditeljev pa sta prišla tudi prva dama ZDAin francoski predsednik. Slovesnosti se je kot predsedujoča svetu ministrov EU za šport udeležila tudi slovenska ministrica za izobraževanje, znanost in športTekmovanja so se sicer začela že pred uradnim odprtjem iger. Že danes je v kvalifikacijah lokostrelstva nastopil tudi prvi Slovenec. Sicer pa bodo slovenski navijači na trnih že jutri v jutranjih urah, ko je na sporedu prvi vrhunec za slovensko odpravo – cestna kolesarska dirka, v kateri se bosta za odličje borilain(začetek ob 4. uri zjutraj).