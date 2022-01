Novak Đoković že na igrišču: to je sporočil navijačem

Novak Đoković je že na igrišču in se pripravlja na odprto prvenstvo (OP) Avstralije, ki se začne čez teden dni. Po dolgih in napetih dneh, ko so mu ob pristanku v Avstraliji preklicali vizum, je danes sodnik odločil v njegovo korist.

»Vesel sem in hvaležen, da je sodnik odpravil preklic vizuma. Ne glede na to, kaj se je zgodilo v zadnjem tednu, bi rad ostal in nastopil na OP Avstralije. Ostajam osredotočen,« je zapisal Novak na twitterju. V Avstralijo je pripotoval z namenom, da nastopi na turnirju, ki je po njegovem mnenju eden najpomembnejših (seveda pa tudi najljubših, saj je zmagal tu že devetkrat) pred čudovitim občinstvom. »Za zdaj lahko rečem le 'hvala', da ste stali ob meni v teh trenutkih in me spodbujali, da sem ostal močan.«

Sodnik zveznega avstralskega sodišča je odločil, da je Novakov vizum veljaven, a to še ne pomeni, da je odločitev dokončna. Avstralski minister za migracije ima namreč pooblastilo, da lahko odredi deportacijo Đokovića. Ker štiri ure po odločitvi sodišča tega ni storil, je lahko Novak odkorakal na svobodo. Odšel je na trening, minister Alex Hawke pa naj bi o deportaciji odločal v torek.

Dramatično in napeto dogajanje v Avstraliji se vleče že vse od srede, ko so Novaku ob prihodu v Avstralijo preklicali vizum in ga namestili v hotel za migrante. Novakovi odvetniki so se pritožili na sodišče in dosegli, kar so želeli. Pred hotelom so se vse do danes zbirali njegovi privrženci in zahtevali njegovo osvoboditev. Napeto dogajanje v Avstraliji so spremljali ne le Novakovi tekmeci, temveč tudi drugi vrhunski športniki iz sveta. Mnogi so prepričani, da Novaku delajo krivico in da, če ne bi imel urejenih papirjev, sploh ne bi sedel na letalo in odpotoval v Avstralijo. Drugi pa se se zgražajo nad dokumentom, ki je pricurljal v javnost in kaže, da Novak v času, ko je bil pozitiven, ni bil izoliran, temveč je hodil med ljudi.

PREBERITE ŠE: Jelena Đoković iskreno o življenju z Novakom: Hotela sem tekmovati z njim za pozornost