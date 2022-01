Srbski mediji: Novaka Đokovića so spet prijeli

Novak Đoković, ki je zadnje dneve preživljal v avstralskem azilnem domu, je zmagal na sodišču. To je odločilo, da je bil preklic vizuma neustrezen. Prvi tenisač sveta naj bi tako dobil svoje stvari nazaj, nekateri pa so prepričani, da ga bo to tako podžgalo, da bo porazil vse nasprotnike na odprtem prvenstvu Avstralije (športni dogodek se začne 17. januarja). A še preden so se navijači in podporniki po dobri vesti pomirili, se že govori, da so Novaka spet prijeli. Da je aretiran in da ga želijo izgnati. To je objavila novinarka Ksenija Pavlovic McAteer na twitterju, povzeli pa so jo srbski mediji. Ona trdi, da ji je to povedal njegov oče Srđan.

'Veleminister' odloča o Novakovi usodi

Kmalu pa so se pojavile informacije, da gre za netočnosti in da Đokovič vendarle ni bil aretiran. Zdaj se minister, pristojen za migracije, Alex Hawke, ki lahko menda ignorira razsodbo sodišča, odloča, ali mu bodo vizum ponovno preklicali, poroča avstralski spletni portal The Age.

Neverjeten cirkus

Veliko se govori tudi, kaj sledi, če bi Novaka na koncu zares izgnali. Mediji poročajo, da bi sledila triletna prepoved vstopa na kontinent. A to ne pomeni nujno, da ne bi mogel sodelovati na naslednjem odprtem prvenstvu Avstralije. Vstop bi mu lahko namreč ekskluzivno omogočila avstralska vlada.