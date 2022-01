Dokument, ki potrjuje, da je Novak Đoković pozitiven hodil med ljudi (FOTO)

Sodišče v Avstraliji je bilo naklonjeno tenisaču Novaku Đokoviću. Vizum, ki so mu ga ob prihodu v Avstralijo preklicali, sodišče pa je ta preklic preklicalo (srbski mediji so kasneje poročali, da naj bi ga po sodbi ponovno prijeli, kako se je končalo pa na povezavi). Čeprav so se marsikje zbirale množice v njegovo podporo, pa si je morda nabral nekaj novih nasprotnikov. Po spletu namreč krožijo zgodbe, da je kljub pozitivnemu testu hodil med ljudi. V javnosti je prišel dokument, s katerim so mu po PCR-metodi potrdili pozitiven rezultat. 16. decembra ob 13.05 je bil odvzet bris, rezultat pa je bil pripravljen sedem ur kasneje, torej še isti dan.

A to Novaka ni ustavilo, da bi se 17. decembra, kolikor je razvidno iz objav, udeležil srečanja v zaprtem prostoru, kjer so bili številni otroci, na obraz pa si ni nadel maske. 18. decembra naj bi potekalo snemanje za neko znamko.

Đokoviću so drugi bris vzeli 22. decembra, torej šest dni pozneje, rezultat pa je bil tedaj že negativen.