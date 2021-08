Šok: Slovenka obležala v cilju (FOTO)

Atletinjase je v kvalifikacijah teka na 400 metrov na olimpijskih igrah v Tokiu ni uvrstila v polfinale. S časom 52,34 je zasedla šesto mesto, v cilj pa je bila povsem izmučena, saj je bilo v japonski prestolnici znova zelo vroče.Ljubljančanka je v cilju padla skupaj in ji je na pomoč priskočilo medicinsko osebje. V izjavi po teku je za RTV Slovenija povedala, da se ji to pogosto dogaja po teku, ker da vse od sebe in da ni razloga za preplah.