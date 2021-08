Še en Slovenec do zlate olimpijske kolajne

FOTO: Carlos Garcia Rawlins, Reuters

Ameriške odbojkarice so osvojile prvo zlato kolajno na poletnih olimpijskih igrah. V današnjem finalu iger v Tokiu so po uri in 22 minutah premagale Brazilke s 3 : 0 (21, 20, 14).Izbranke ameriškega selektorja(njegov prvi pomočnik je) so v četrtem poskusu le zmagale – po porazih v finalnih obračunih v Los Angelesu 1984, Pekingu 2008 in Londonu 2012.je bila najboljša s 15 točkami,jih je dosegla 14, pri Brazilkah pa sta bili najučinkovitejšiz 11 inz 10 točkami.Srbija je v tekmi za bron premagala Južno Korejo s 3 : 0 (18, 15, 15).