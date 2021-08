Še en Slovenec bo prejel najmanj srebro

Odbojkarice ZDA in Brazilije so finalistke olimpijskega turnirja v Tokiu. Američanke so v prvem polfinalu s 3 : 0 (19, 15, 23) premagale Srbijo, Brazilke pa so prav tako gladko s 3 : 0 (16, 16, 16) odpravile Južno Korejo.Ameriške odbojkarice, pri katerih je bila s 17 točkami najboljša, se bodo v finalu borile za sploh prvo zlato olimpijsko odličje v ženski konkurenci. Doslej so trikrat izgubile v finalu (1984, 2008, 2012), dvakrat pa so bile bronaste (1992, 2016). Ameriška odbojkarska reprezentanca ima tudi slovenski pridih, zadnja leta namreč v njej deluje slovenski trener, ki je pomočnik selektorja, sicer trikratnega olimpijskega zmagovalca (dvakrat v dvorani (1984, 1988), enkrat na mivki – 1996).Finale bo v nedeljo ob 6.30, tekma za tretje mesto pa ob 2.00.