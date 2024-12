Pregled leta: koliko zasluži Matjaž Kek in dogajanje po fiasku Andreja Stareta

Slovenija je v letu 2024 dosegla številne izjemne športne uspehe na različnih področjih.

Tri medalje na poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024

Judoistka Andreja Leški je v kategoriji do 63 kilogramov osvojila zlato olimpijsko medaljo. V finalu je z iponom premagala Mehičanko Prisco Alcaraz, po zmagi pa dejala, da je to nov zgodovinski dan za slovenski judo .

Na poletnih olimpijskih igrah v Parizu smo osvojili tri medalje. Janja Garnbret je v športnem plezanju kljub težavam s prstom ponovno dokazala svojo premoč in drugič zapored osvojila zlato medaljo .

Gold medallist Slovenia's Janja Garnbret poses on the podium of the women's sport climbing boulder and lead event during the Paris 2024 Olympic Games at Le Bourget Sport Climbing Venue in Le Bourget on August 10, 2024. (Photo by Fabrice COFFRINI/AFP) FOTO: Fabrice Coffrini Afp

Toni Vodišek je v jadranju (formula kite), ki je po napetem tekmovanju dosegel drugo mesto.

Toni Vodišek je postal dobitnik srebrne olimpijske medalje na letošnjih olimpijskih igrah in prve za Slovenijo v disciplini formula kite. FOTO: Andrew Boyers Reuters

Poleg tega sta se prvič v zgodovini na olimpijske igre uvrstili tako ženska rokometna reprezentanca kot moška odbojkarska ekipa, kar predstavlja pomemben mejnik za slovenski ekipni šport.

Največji športni dogodek leta, na katerem so sodelovali športniki iz več kot 200 držav so bile Poletne olimpijske igre v Parizu. Leon Marchand je postal junak iger z več zlatimi medaljami v plavanju. Odmevala je vrnitev Simone Biles, ki je osvojila osvojila več zlatih medalj in potrdila svoj status največje gimnastičarke vseh časov. Evropsko prvenstvo v nogometu (EURO 2024) je tokrat gostila Nemčija. Italija je osvojila naslov prvaka po napeti tekmi s Francijo. Tadej Pogačar je z zmago na Tour de France utrdil status enega najboljših kolesarjev vseh časov. V formula 1 je Max Verstappen osvojil še en naslov svetovnega prvaka in podrl več rekordov. Novak Đoković je letos osvojil Australian Open in Wimbledon, kar ga je utrdilo kot največjega tenisača v zgodovini s 24-timi osvojenimi grand slami. V nogometni ligi prvakov je Manchester City osvojil naslov po zmagi nad Real Madridom.

Uvrstitev na Euro 2024 in zgodovinska uvrstitev v izločilne boje

Slovenska nogometna reprezentanca se je po 24 letih ponovno uvrstila na evropsko prvenstvo. V skupinskem delu so dosegli tri neodločene izide proti Danski, Srbiji in Angliji ter se kot ena najboljših tretjeuvrščenih ekip uvrstili v osmino finala. Tam so se pomerili s Portugalsko in po dramatični tekmi izpadli po streljanju enajstmetrovk.

Benjamin Šeško je bil prav gotovo tragični junak tekme osmine finala s Portugalsko. FOTO: Wolfgang Rattay Reuters

Izjemno leto za Tadeja Pogačarja

Tadej Pogačar je v letu 2024 dosegel izjemne uspehe, ki so ga utrdili kot enega najboljših kolesarjev vseh časov. Osvojil je skupno zmago na Giru, pri čemer je zabeležil več etapnih zmag in prevzel rožnato majico vodilnega. Po zmagi na Giru je Pogačar nadaljeval z izjemno formo in osvojil tudi Dirko po Franciji, s čimer je postal prvi kolesar po Marcu Pantaniju leta 1998, ki je v istem letu osvojil obe dirki . V Zürichu je z dolgim pobegom osvojil naslov svetovnega prvaka v cestni dirki, s tem je dopolnil t. i. "trojno krono" kolesarstva, kar je pred njim uspelo le Eddyju Merckxu in Stephenu Rocheu. Zmagal je tudi na dirkah, kot sta Liège–Bastogne–Liège in Giro di Lombardia, s čimer je potrdil svojo vsestranskost in dominacijo v enodnevnih dirkah. V anketi za najboljšega športnika Evrope je zasedel drugo mesto.

Tadej Pogačar. FOTO: Marco Bertorello Afp

Na Dirki po Španiji pa je Primož Roglič dosegel izjemen uspeh z osvojitvijo skupne zmage, kar je bila njegova četrta zmaga na tej dirki, s čimer je izenačil rekord Roberta Herasa. Med dirko je osvojil tudi več etapnih zmag in pokazal izjemno formo.

Vrhunski dosežki mladih športnikov

Nika Prevc, 19-letna smučarska skakalka, je postala zmagovalka svetovnega pokala . Žan Ogrinc, 16-letni slalomist na divjih vodah, je zmagal na tekmi svetovnega pokala in postal evropski prvak, kar kaže na svetlo prihodnost slovenskega kajakaštva.