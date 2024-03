Gros razkril, kaj se dogaja s Staretom po fiasku med komentiranjem. »Hoče se ...«

Bliža se konec sezone, 24. marca se bo namreč odvila zadnja tekma smučarjev skakalcev v Planici. V tem duhu so na Facebook strani Nordijski center planica gostili Jelka Grosa. Seveda niso mogli mimo vprašanja, ki se je nanašalo na njegovega nekdanjega sokomentatorja. »Mislim, da moramo vsi skupaj Andreja Stareta nagovoriti, da se vrne na komentatorsko mesto. Hoče se upokojiti. Ni več rosno mlad. Je še mlad, ni pa več rosno mlad,« je dejal Gros, ki ga širša javnost pozna predvsem kot odličnega strokovnega športnega komentatorja smučarskih skokov na RTV Slovenija.

Podiral kupčke in si odprl pločevinko?

Spomnimo, eden izmed bolj priljubljenih in karizmatičnih športnih novinarjev si je namreč konec januarja privoščil spodrsljaj med komentiranjem tekme smučarjev skakalcev na Kulmu. Zatikal se mu je jezik, kolcalo se mu je, nekateri gledalci so celo slišali, kako je podiral kupčke in si odprl pločevinko. Vse skupaj je v javnosti poželo nemalo kritik, zgražanja in tudi podpore.

Kot je takrat prvi poročal portal Ekipa24.si, je vodstvo TV Slovenija po problematičnem nastopu sprejelo drastično odločitev in Stareta umaknilo s prenosa ekipne tekme na svetovnem prvenstvu v poletih. Od takrat ga nismo več slišali komentirati.