Dragićev zadnji ples pod obroči, tako je navijala njegova partnerica (FOTO)

Kapetan zlate reprezentance iz leta 2017 Goran Dragić je minuli konec tedna z velikim dvodnevnim košarkarskim praznikom v Ljubljani poskrbel za enega največjih in najlepših sloves v zgodovini slovenskega športa. Poslovilno tekmo je poimenoval Night of the Dragon, na njej pa se je trlo zvezdnikov različnih generacij in predvsem iz njegovega bogatega 20-letnega obdobja profesionalnega športnika. Spektakel se je začel v petek dopoldne z Business Talkom, nadaljeval z gala večerjo za izbrane, pred tem pa je Goran z Luko Dončićem izbral ekipi za poslovilni večer.

Boban Marjanović in Nikola Jokić, ki sta igrala, plesala in se veselila, sta skupaj visoka štiri metre in 35 centimetrov. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Radoslav Nesterović in Predrag Danilović FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Spasoje Todorović, Kevin McHale, Alvin Gentry, Aleksandar Dikić, Jure Zdovc, Chris Quinn ter Dalibor Damjanović so predstavljali strokovni štab Goranove ekipe, ki so jo poleg njega tvorili še Steve Nash, Nikola Vučević, Vlatko Čančar, Vladimir Radmanović, Sani Bečirović, Aleksandar Čapin, Nebojša Joksimović, Jaka Lakovič, Domen in Erazem Lorbek, Matjaž Smodiš, Klemen Prepelič, Saša Pavlović, Žiga Dimec, Primož Brezec, Rašo Nesterović, Zoran Dragić, Chris Bosh in njegov vzornik Predrag Danilović.

Na parketu Arene Stožice je bila v soboto zvečer zbrana več kot milijardo evrov vredna košarkarska ekipa. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Dončić je v svoji ekipi združil Nikolo Jokića, Bogdana Bogdanovića, Luisa Scolo, Robina Lopeza, Alekseja Nikolića, Matica Rebca, Bena Udriha, Jako Blažiča, Eda Murića, Boštjana Nachbarja, Uroša Slokarja, Sašo Zagorca, Miho Zupana, Gašperja Vidmarja, Miroslava Berića, Josha Richardsona, Bobana Marjanovića, Dirka Nowitzkega ter Dejana Bodirogo. Strokovni štab ekipe našega največjega košarkarskega talenta so tvorili Igor Kokoškov, Aleksandar Djordjević, Aleš Pipan, Rado Trifunović, Memi Bečirović ter Zoran Martić. Tekma je bila brez tekmovalnega naboja, le občasno je kakšnega zvezdnika zaneslo, da je nasprotniku pokazal svoje veščine.

Dragićeva partnerica Greice Murphy je za košem glasno navijala in prepevala slovenske navijaške napeve. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Čustven in obkrožen z družino

S temi se je pobahal tudi Goran, čigar prva športna ljubezen je bil nogomet. Nogometne vragolije je pokazal med tekmo s preostalimi kolegi z igrišča, med katerimi je izstopal Steve Nash, ki sicer prihaja iz angleške nogometne družine. Še prej pa je moral Dragić z mlajšim bratom Zoranom v igri ena na ena dokazati, kateri je boljši. Zadnje tri minute poslovilne tekme je na igrišču preživel skupaj z bratom, očetom Marinkom ter sinom Mateom in nečakom Markom ter za vedno odšel z igrišča.

Magnifico je zapel skladbo Tivoli. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Legendarne Zmajčice so se zbrale in oblekle vse drese, ki jih je v karieri nosil Goran. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Dragiću se je na poslovilni tekmi poklonilo veliko glasbenikov. V Stožicah so nastopili skupina Joker Out, Perpetuum Jazzile, Magnifico skupaj s Pihalnim orkestrom Divača, legendarne Zmajčice, akrobatska skupina Dunking Devils, Dragić je iz rok ljubljanskega župana Zorana Jankovića prejel mestni pečat srce Ljubljane, Luka Modrić pa mu je poslal dres Reala Madrid z vsemi podpisi igralcev.

Največji aplavz med trenerji je prejel Igor Kokoškov, ki je Slovenijo leta 2017 popeljal do evropskega zlata. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Vstopnice za praznik košarke, kot ga še nekaj časa zagotovo ne bomo videli, so pošle v nekaj minutah. Ogromno pravih ljubiteljev košarke je ostalo praznih rok, kar pošilja ostro sporočilo Košarkarski zvezi Slovenije, da začne resno delati na prihodnjih generacijah. Ljubljana je te dni gostila več milijard težko košarkarsko zgodbo, na koncu pa so zaradi nesoglasij z Dragićem tudi oni ostali zunaj Stožic. »Nikoli ne bom pozabil, dal sem vse od sebe, ko sem igral za Slovenijo,« so bile zadnje besede Gorana Dragića, ki je za Slovenijo zbral 90 nastopov in 1095 točk.

Košarkarska družina: Simona Bečirović, Sanela Bečirović, Nada Brezec s hčerkami in Nataša Mučibabić FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Raper Zlatko se je družil z Dunking Devils. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Steve Nash, dvakratni MVP lige NBA, je pokazal nogometne veščine. FOTO: MP Produkcija/pigac.si