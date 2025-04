En klop vam lahko spremeni življenje

Obalno-kraška regija je edina od skupno 12 statističnih regij, kjer so glede na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), objavljene na spletni strani Zdravje v občini, v skupno sedmih letih zabeležili povečanje števila bolnišničnih obravnav zaradi klopnega meningoencefalitisa (KME) na 100.000 prebivalcev (gre za stopnjo hospitalizacij zaradi KME). In sicer za 14,2 odstotka med objavama v letih 2017 in 2024. Res pa je, da so tam v obeh objavah NIJZ beležili najnižje stopnje hospitalizacij zaradi KME v vseh regijah, leta 2024 le 1,37. Za primerjavo: iz objave istega leta so im...