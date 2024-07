Pariški led je prebit, naša reprezentanca ima prvo kolajno na teh OI. In ne le to, Slovenija slavi novo olimpijsko prvakinjo! Andreja Leški je v slogu največjih športnih šampionov prehodila pot od prvega kroga do finala, vmes dvakrat zaostajala, a se ni zmedla. V polfinalu je strla domačo favoritinjo Clarisse Agbegnenou, v finalu pa s končnim prijemom potrdila zlato odličje. »Raznaša me od čustev, preprosto ne vem, kako bi to izrazila. Prekrasno je,« so bile prve besede nove olimpijske prvakinje. Najbolj vroč dan pariškega poletja je pod Eifflovim stolpom na Marsovem polju, ki gosti judoistič...