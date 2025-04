Pogačar na brutalni dirki padel, vseeno prišel do odličnega rezultata (VIDEO)

Nizozemec Mathieu van der Poel je še tretjič zapovrstjo dobil eno največjih kolesarskih dirk na svetu Pariz-Roubaix. Izkoristil je težave Tadeja Pogačarja, ki je padel. Ciljno črto je slovenski as prečkal kot drugi.

Posnetek Pogačarjevega padca lahko vidite tukaj.

Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) se je ob članskem debiju na Roubaixu zelo dobro spoprijemal z zahtevnimi tlakovanimi odseki in bil med najbolj aktivnimi, ki so pospeševali in razbijali glavnino.

Napaka v ovinku

Večkrat je pod pritisk spravil tudi van der Poela (Alpecin-Deceuninck) in njegovega moštvenega kolega Belgijca Jasperja Philipsena, ki je nato odpadel. V boju za zmago pa je napako v enem od ovinkov devet sektorjev pred koncem (Pont-Thibault a Ennevelin) storil prav Pogačar.

Prehitro je pripeljal v ovinek, nato rahlo padel, ob tem pa se mu je snela še veriga. Izgubil je slabih 25 sekund, nato nekaj časa lovil van der Poela, a se mu na manj kot 15 sekund ni približal. Nato je še enkrat zamenjal kolo in opustil lov ter se zadovoljil z drugim mestom ob debiju v »severnem peklu«.

Tridesetletni van der Poel je za 54. zmago v karieri in osmo na največjih petih enodnevnih dirkah je ciljno črto na slovitem velodromu v Roubaixu prečkal 1:18 minute pred Pogačarjem in 2:11 pred tretjim Dancem Madsom Pedersenom (Lidl-Trek).