Slovenskim športnim navdušencem je v plezalnem središču v Le Bourgetu večkrat zastal dih, ko so opazovali nastop Janje Garnbret. A konec je bil dober, kaj dober, izjemen! Še drugič zapored je zlata Janja postala olimpijska prvakinja in še utrdila status najboljše plezalke sveta. »Nikogar nisem želela razočarati, rekla sem si, da bom priplezala do vrha stene, četudi bi mi manjkala roka,« je odleglo zlati Korošici, ki je obranila zlato lovoriko kljub poškodbi prsta na četrtem balvanu. Predzadnji olimpijski dan se je začel izjemno, na vrhu prvega balvana je bila Janja hitro kot blisk, zelo zanes...