Ronaldo besen po bolečem porazu: pojavil se je posnetek iz Stožic (VIDEO)

Kot je znano, je eden najboljših nogometašev vseh časov Cristiano Ronaldo s svojo portugalsko reprezentanco doživel poraz proti Sloveniji. Slovensko moštvo je v Stožicah slavilo z 2:0, na družbenih omrežjih pa odmeva reakcija nogometnega zvezdnika po porazu.

Ko je zapuščal igrišče, je besno gestikuliral sodnikom in pokazal, da je oškodovan za dve enajstmetrovki. Za en zadetek je bil neposredno zaslužen, saj mu je žoga med driblingom ušla, kar so Slovenci izkoristili za odlični protinapad.

Med tekmo je Ronaldo pogosto protestiral in se pritoževal nas sodniškimi odločitvami, vrhunec pa je sledil po tekmi. Po zadnjem sodnikovem žvižgu je planil z igrišča, nato pa grozil še četrtemu sodniku. Videti je bilo, da je jezen, na poti v slaščilnico pa je svojo jezo stresel na slovenskega sodnika Dejana Balažića.

Za Portugalsko je to prvi poraz po svetovnem prvenstvu in dvoboju z Marokom v četrtfinalu. Nanizali so enajst zmag, a vsinoči v Stožicah doživeli povsem nepričakovan neuspeh.