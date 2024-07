Objavljene trenerske plače, presenetljivo, koliko zasluži Kek

Selektor, ki je presenetil s tremi remiji v težki skupini z Dansko, Srbijo in Anglijo in prišel v osmino finala, kjer so Slovenci po streljanju enajstmetrovk nesrečno izgubili s Portugalsko, ima presenetljivo nizko plačo.