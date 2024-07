Vse je jasno! Neverjetni Pogačar še tretjič osvojil francosko pentljo in to na kakšen način (VIDEO)

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec dirke po Franciji. Petindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je tretjič v karieri slavil na največji kolesarski dirki, potem ko je bil najboljši že v letih 2020 in 2021. Zadnjo etapo, vožnjo na čas od Monaca do Nice, je prepričljivo dobil in slavil šest etap na Touru.

Pogačar je znova sedel na prestol kot kralj francoske pentlje, potem ko je moral v zadnjih dveh letih priznati premoč Jonasu Vingegaardu (Visma-Lease a Bike). Tokrat je Danca v skupnem seštevku ugnal za kar 6:17 minute, medtem ko je tretjeuvrščeni Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) zaostal 9:18 minute.

Slovenski as je v 33,7 km dolgi vožnji na čas za konec Toura gladko slavil. Začel je malce bolj rezervirano, a nato na obeh vzponih vozil precej hitreje od svojih najbližjih tekmecev. Tudi na dokaj nevarnem spustu je vozil dobro in po zadnjih nekaj ravnih kilometrih ciljno črto prečkal 1:03 minute pred Vingegaardom in 1:14 pred Evenepoelom.

Pogačar je postal prvi kolesar po 26 letih in pokojnemu Italijanu Marcu Pantaniju, ki je v eni sezoni dobil tako dirko po Italiji kot Franciji. Maja je v Italiji tekmece ob šestih etapnih zmagah ugnal za skoraj deset minut. Zdaj je prav tako s šestimi osvojenimi etapami v precej močnejši konkurenci prepričljivo dobil še francosko pentljo.

Slovenski heroj med vožnjo na kronometru. FOTO: Marco Bertorello Afp

S tretjo zmago na Touru se je na šestem mestu večne lestvice pridružil Belgijcu Philippu Thysu (1913, 1914, 1920), Francozu Louisonu Bobetu (1953, 1954, 1955) in Američanu Gregu LeMondu (1986, 1989, 1990).