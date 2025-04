Poglejte, kakšni zvezdniki so prišli gledat Dončića, imeli so kaj videti (VIDEO)

Luka Dončić je danes zgodaj zjutraj po slovenskem času z Los Angeles Lakersi igral proti odlični ekipi Houston Rockets in ponovno navdušil. Tekma je potekala v Kaliforniji, natančneje v Crypto.com Areni, na njej pa smo lahko videli več znanih osebnosti.

Kot je videti v videu, ki ga je na družbenem omrežju X objavil portal Bleacher Report (vidite ga lahko tukaj), sta na tekmo prišla znana ameriška glasbenika John Legend in Bruce Springsteen ter filmska zvezdnica Jessica Alba. Glede na to, da Dončić v Los Angelesu kaže odlične predstave (večkrat boljše tudi od zvezdnika Lebrona Jamesa), je več kot očitno, da ga tako znane osebe na tekmah ne motijo.

Samo še ena tekma do končnice

Do letošnje končnice lige NBA morajo Lakersi odigrati samo še eno tekmo rednega dela. To bodo igrali jutri ob 21:30 po slovenskem času proti ekipi Portland Trail Blazers, ki trenutno zaseda 12. mesto v zahodni konferenci in nima več možnosti, da se prebije v končnico.