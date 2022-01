Đokovićeva cena bo padla, za proticepilce je muha enodnevnica

Vse oči so še vedno uprte v Avstralijo, kjer sodišče še vedno ni odločilo o usodi teniškega zvezdnika Novaka Đokovića. Bo lahko ostal v Avstraliji in zaigral na prvem od štirih največjih turnirjev v sezoni ter skušal osvojiti že rekordno 10. krono na tem turnirju ali pa bo zaradi nezadostnih dokazov, da je bil kot necepljen proti covidu-19 upravičen do vstopa v državo kot zdravstvena izjema, odletel nazaj domov.

Saga, ki v Melbournu traja že teden dni, je dobila politične razsežnosti. Zaradi primera velikega zvezdnika, ki nasprotuje cepljenju in ukrepom je aktiviran državni vrh. O tem, kakšne pravne posledice lahko čakajo Đokovića in kaj ta saga v Avstraliji lahko pomeni za nadaljevanje njegove kariere, smo se pogovarjali s strokovnjakom za športno pravo, odvetnikom Blažem Tomažinom Bolcarjem.

Avstralija temeljito preverja okoliščine

Blaž Tomažin Bolcar FOTO: Press Release

»Očitno so se v Avstraliji na ministrstvu za priseljence odločiti temeljito preveriti vse okoliščine, da ne bi bili deležni očitkov, da so odločitev sprejeli pristransko. Formalno gledano, je Novak predložil vsa potrdila. Minister ima možnost Đokoviću preklicati vizo. Zanimivo bi bilo videti, kolikokrat v zgodovini in v kakšnih primerih je minister takšno možnosti izkoristil. Kot kaže Đokovića sumijo več nepravilnosti in očitno želijo vse podrobno raziskati ter se prepričati o vseh okoliščinah, da bi lahko odločitev sprejeli na podlagi dejstev in ne domnev,« je uvodoma povedal.

Dejstvo je, da je v formularju zatrdil, da ni bil v drugi državi, a izkazalo se je, da je med drugim odpotoval v Španijo. Bolcar pravi, da lahko to sicer smatramo kot neko manjšo napako, lapsus, vendar pa si v času po domnevnem prebolevanju covida in v neugodnih zdravstvenih razmerah po Evropi, te napake ne bi smel privoščiti. »Novak si okoli sebe lahko privošči najboljšo ekipo, ki mu to ureja. Če je ta formular izpolnjeval nekdo tretji, je to počel v njegovem imenu in se zato Đoković ne more uspešno sklicevati. Če bi se dejansko izkazalo, da gre za napačno izpolnjene podatke, mu na papirju grozi tudi kazenski pregon, a tega ni pričakovati. Je pa to okoliščina, ki jo bo v svoji odločitvi moral nasloviti minister za priseljence.«

Je bil pozitiven? Zakaj ni povedal že takoj?

Bolcar opozarja tudi na zloglasni PCR test, o katerem se širijo zelo različne informacije, kdaj in kako je bil narejen. Če bi se izkazalo, da je test ponarejen, ga lahko čakajo sankcije v Srbiji. Vendar pa odvetnik opozarja tudi, da lahko Đokovića še bolj kot to, skrbi dejstvo, da je Združenje profesionalnih teniških igralcev (ATP), že preden se je zapletlo z njegovim primerom, napovedalo, da igralcem, ki bi predložili ponarejeno dokazilo, grozi suspenz do treh let.

»Če pogledamo širši kontekst vseh teh okoliščin, in sicer, da je dan po pozitivnem testu hodil na okrog po dogodkih, brez maske in se domnevno okužen ne drži ukrepov, se je težko znebiti dvoma v to, da je dejansko bil pozitiven. Ne verjamem, da je tako neodgovoren, da bi to res počel. Poleg tega smo lahko videli, da je v letu 2020 na glas povedal, da je pozitiven, zdaj pa tega ni storil, kar je zanimivo. Še zlasti, ker bi v primeru, da je res bil okužen oz. prebolel, to pomenilo, da se lahko udeleži turnirja, saj bi izpolnjeval pogoje za odobritev t.i. zdravstvene izjeme. Veliko nam pove tudi, kako je njegova družina reagirala pri vprašanju o pozitivnem testu in udeležbi na dogodku – prekinili in končali so novinarsko konferenco. Ravnanje Novaka in njegove ekipe zbuja več dvomov kot daje zagotovil,« meni Bolcar.

Đoković je sicer trenutno povsem legalno v Avstraliji, tako je namreč odločilo sodišče. »Ministrstvo za priseljence sedaj zbira podatke, na podlagi katerih se bo minister odločil ali bo izkoristil pravico, ki mu jo podeljuje zakon.«

Novak Đoković še vedno upa na nastop. FOTO: Loren Elliott Reuters

Kakšne posledice prinaša izgon iz države?

Če se minister odloči za izgon, bo moral Đoković seveda državo zapustiti. Bolcar pravi, da bi bila po njegovem najboljša neka salomonska rešitev, na primer: država se ne odloči za izgon, kar pomeni, da ne bi imel treh let prepovedi vstopa v Avstralijo, mora pa se »sam odločiti«, da odide. »Tako bi bil volk sit in koza cela, lahko bi se vrnil prihodnje leto in igral. Ne glede na to, da bo odločitev sprejeta na podlagi nekih okoliščin in dejstev, pa bo to politična odločitev, ki jo sprejema minister oz. politik in gre torej za neke vrste vpletanje države v šport.«

O tem, kaj ta primer pomeni za prireditelje športnih dogodkov v prihodnje ter tudi za Đokovića in njegovo udeležbo na ostalih največjih turnirjih, Bolcar pravi, da bo »politika ostala enaka kot zdaj, bodo pa ti postopki vodeni še bolj natančno in transparentno, da se izognejo potencialnim zapletom«. »Treba je povedati, da si je Novak sam povzročil ogromno težav. Če bi že 16. decembra povedal, da je pozitiven, bi vsi že vedeli, da bo lahko igral. Tako pa smo to izvedeli šele, ko se je vkrcal na letalo. Poleg tega je pred tem ves čas govoril, da ne bo igral v Avstraliji, v primeru, da bi moral biti cepljen.«

Đokovićeva cena bi lahko dodatno padla

Administrativni zaplet, ki je dobil neverjetne razsežnosti, sicer na Đokovićevo blagovno znamko nikakor ne vpliva dobro. Si je naredil medvedjo uslugo? Ne glede na to, da sicer ima veliko podporo – večinoma med proticepilci? »Škandali nikdar ne vplivajo pozitivno na blagovno znamko športnika. Za proticepilce je muha enodnevnica, ki jim trenutno pride prav. Blagovne znamke se za sodelovanje s športnikom odločijo, če lahko z njim poistovetijo svoje vrednote. Ne gre le za povezovanje zaradi rezultatov, temveč je to povezovanje s osebnostjo športnika. Novak je imel v zadnjem času nekaj črnih pik, denimo z diskvalifikacijo na OP ZDA (ko je v linijsko sodnico zalučal žogico) ter razbijanje loparja na olimpijskem turnirju, ki ga je naposled kar zapustil. Ne govorimo o 17-letniku, ki ne zna brzdati čustev na igrišču. Rekel bi, da mu bo vse skupaj škodilo. Še vedno se bodo blagovne znamke povezovale z njim, a vprašanje je, katere in za kakšno ceno. Vprašanje je, koliko več bi lahko prejel, brez tega kaosa,« se tudi sprašuje Bolcar in podal tudi zanimiv primer: po podatkih Forbesa, je denimo Roger Federer v prejšnjem letu zaslužil 90 milijonov dolarjev, pa skoraj ni stopil na igrišče. Novak Đoković? 30 milijonov, pa je osvojil praktično vse, bil je le korak od zlatega slama (vseh štirih turnirjev in še olimpijskih iger). To kaže na to, kako se blagovne znamke obnašajo na globalnem sponzorskem trgu, pravi.