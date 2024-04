Sedem ključnih napotkov za pomladno ličenje

Pri ličenju gre nekako takole – ko usvojimo ličila in tehnike, ki nam ustrezajo, se jih ženske rade držimo in v jutranjo rutino ne vnašamo bistvenih sprememb. A trendi se vseeno spreminjajo, popestritev je vedno dobrodošla, zato je fino biti vsaj na tekočem, in ko nas neko jutro prešine želja po spremembi, bomo vedele, kako se lotiti ličenja. Spoznajmo lepotne trende te pomladi.

Nega kože

Nič novega ne povemo, ko spregovorimo o tem, da je negovana koža prvi korak vsakega ličenja. Tako je in tako bo ostalo, zato je, če se koži še ne posvečate, skrajni čas, da sestavite svojo lepotno rutino. Trendi ličenja gredo namreč v smer naravnega videza, težki pudri se umikajo lahkotnejšim obarvanim kremam, mnoge ženske, tudi slavne, ki so bolj izpostavljene fotografskim objektivom, pa se odločajo za povsem naravni videz brez ličil. Negovana in sijoča koža res ne potrebuje veliko.

Kremne teksture

Osvetljevalci, rdečila, bronzerji, senčila, ki so v kremni teksturi, sovpadajo s trendom naravnega videza. Ličila takšne oblike se namreč ravno prav vpijejo in ustvarijo make up »brez make upa«. Kremna ličila bistveno lažje plastimo in jih dodajamo toliko, da smo popolnoma zadovoljni. Če se nam zdi rezultat preveč sijoč, kar je, mimogrede, lahko izjemno simpatično, pa celoten videz zaključimo z malce svetlega pudra v prahu.

To pomlad so v trendu zabrisane šminke. Foto: GettyImages

Zabrisana šminka

Poslovite se od natančno začrtanih linij ob robu ustnic, predvsem pa pozabite na linije, ki segajo prek ustnic. To pomlad so v trendu zabrisane šminke, kar smo lahko opazili na številnih modnih revijah. Svetlejši rob ustnic in nekaj več barve v notranjosti morda na prvi pogled deluje razpacano, a mi temu raje rečemo sproščeno in v skladu z ličenjem, ki od nas ne zahteva veliko produktov in časa. Francozinje temu rečejo šik brez pretiranega truda.

Monokromatsko ličenje

Ste že usvojile monokromatsko stiliranje oblačil? Zdaj se v eni barvi tudi naličite. Torej sence, lička in ustnice v eni barvi. In ker gre lepotna industrija v smer večnamenskih ličil, lahko vse to ustvarite ne le z isto barvo, ampak kar z istim produktom.

Tudi pri obrveh ne bo treba biti več izjemno natančen. Foto: GettyImages

Razmršene obrvi

Zdaj je že jasno, sproščenost je na prvem mestu, tudi pri obrveh. Če so bile še pred kratkim v modi strogo oblikovane po šabloni, jim zdaj zlahka pustite bolj prosto pot. Ponotranjite miselnost manj je več in pustite obrvem, da rastejo v svojem naravnem loku.

Umirjeni glamur

Ob priložnostih, ko bi se vseeno naličile nekoliko bolj posebno, razmišljajte glamurozno, a se izognite močnim, drznim barvam. Izberite raje kožne odtenke, s katerimi lahko na očeh in ustih ustvarite res lep make up.

Ličenje z mislijo na okolje

Skrajni čas je, da začnemo misliti in delati prijazno do okolja. Tudi pri izbiri ličil. Vedno več znamk deluje na način, s katerim poskušajo pustiti čim manj odtisa. Poiščite takšne izdelke, največkrat so ti tudi bolj prijazni do kože.