Đokovićevo potrdilo buri duhove, neverjetno, kaj je pokazala koda QR

Potem ko je srbski teniški zvezdnik Novak Đoković v Avstraliji dosegel, da je sodišče razveljavilo njegov zavrnitev vizuma in se je iz hotelske karantene vendarle lahko odpravil na igrišče, pa še vedno čaka na končno odločitev, ali bo smel ostati v Melbournu in igrati na prvem turnirju od štirih največjih na svetu, OP Avstralije. Avstralske oblasti so danes sporočile, da bo minister za priseljevanje Alex Hawka o tem odločal šele v sredo. Novaku, čigar sago spremlja ves svet, še vedno grozi tudi izgon iz države.

Avstralske oblasti namreč še preiskujejo, ali je Đoković pri izpolnjevanju uradnih obrazcev za vstop v državo lagal. Kot je namreč izjavil ob prihodu v Avstralijo 6. januarja, v zadnjih dveh tednih ni potoval v tujino. Vendar pa se je izkazalo, o tem pričajo tudi objave na družabnih omrežjih, da naj bi v tem času vendarle potoval iz Beograda v Španijo, poroča Sydney Morning Herald.

Politične razsežnosti primera

Primer je dobil politične razsežnosti, o njem sta po telefonu razpravljala tudi srbska premierka Ana Brnabić in avstralski premier Scott Morrison. Srbska premierka naj bi avstralskega kolega pozvala, naj Đokovića avstralske oblasti obravnavajo pravično.

Sicer pa se je na dogajanje (precej pozno) odzvalo tudi Združenje profesionalnih teniških igralcev (ATP). Kot so zapisali v odzivu, je kontroverzna saga zaradi zavrnitve vize »škodljiva na vseh frontah«. »Zaplet, ki smo mu priče v zadnjih dneh, kaže, da potrebujemo bolj jasna navodila in izvedbo pravil. Dejstvo je, da je pred potovanjem v Melbourne Novak Đoković verjel, da ima za vstop vsa potrebna dokazila,« so zapisali, hkrati pa dodali, da ATP vsem igralcem svetuje cepljenje proti covidu, saj je to učinkoviti ključ v boju s pandemijo.

Čudno potrdilo

Medtem pa duhove še vedno buri Đokovićevo potrdilo o prebolelosti, ki ga je za predložil za odobritev vize kot zdravstvene izjeme. To naj bi dokazovalo, da je bil pozitiven 16. decembra. Znano je, da so se v javnosti pojavile fotografije, kako se je dan pozneje družil na dogodku, in to brez maske. Ko so o tem včeraj povprašali Novakova starša, sta ta nemudoma prekinila novinarsko konferenco v Beogradu in prenehala odgovarjati na vprašanja.

Sicer pa je imel Đokovićev izvid, ki so ga objavile tudi srbske oblasti, tudi QR-kodo. Ko so to kodo preverjali novinarji nemškega Spiegla, se jim je sicer najprej pokazal negativen izvid. Ko pa so preverili uro pozneje, pa je koda prikazala pozitiven rezultat, pri čemer pa naj bi bil izvid iz decembra 2016.