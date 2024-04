Ta posnetek vam bo zlomil srce. Ženska vrgla psa iz avta, potem pa ... (VIDEO)

Medtem ko imajo nekateri svoje pse za družinske člane, drugim ne pomenijo prav nič. V slednjo skupino spada lastnica psa, ki je svojega ljubljenčka vrgla iz avta in se odpeljala naprej. Zgodilo se je v Long Beachu v Kaliforniji in vse je bilo posneto.

Dostavljalec hrane, ki je vozil za avtomobilom, je posnel psa, kako obupano lovi lastnico in se poskuša vrniti k njej. Toda odpeljala se je in pustila psa na cesti. Mali se ni dal in je avto nekaj časa lovil, nato pa odnehal. Pozneje so se pojavile informacije, da so nekateri ustavili avto in voznico vprašali, ali je to njen pes, ona pa se jim je nasmejala, zaprla okno ter se odpeljala naprej, niti pogledala ni psa, ki je skakal okoli avta.

Posnetek je hitro postal viralen in kmalu se je javila Destiny Gomez, ženska, ki rešuje zapuščene pse, in ponudila skrb zanj. A poiskati ga je bilo treba, kar je trajalo več ur, saj je nesrečni ljubljenček še nekaj časa tekal naokoli in zmedeno iskal svojo lastnico.

Na varnem

Pes je bil rešen, je na varnem in nahranjen. Gomez ga je poimenovala Chico in mu bo poskušala najti varen dom.

»Ko sem videla ta video, sem bila neskončno žalostna. Nisem mogla nehati jokati, potem pa sem ugotovila, da moram nekaj storiti. Zdaj je pri meni in ker je video postal priljubljen, me je veliko ljudi kontaktiralo, da bi ga takoj posvojili. Želim pa, da gre posvojitev počasi – naj najprej pride kuža k sebi, potem pa bo šel naprej,« je dejala Gomez, poroča Jutranji list.