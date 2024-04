Kardiolog dal prevelik odmerek anestetika, moral bo v zapor

56-letni kardiolog, zaposlen v berlinski bolnišnici Charite, je bil zaradi povzročitve smrti dveh pacientov danes obsojen na štiri leta zapora. Sodišče v Berlinu ga je spoznalo za krivega dveh kaznivih dejanj uboja, ker je pacientoma vbrizgal prevelik odmerek anestetika propofol.

»Prepričani smo, da je šlo za načrtno skrajšanje življenje in s tem za uboj,« je danes v odločitvi dejal predsedujoči sodnik Gregor Herb.

Zdravnik je med sojenjem zanikal obtožbe in izpodbijal trditve o količini zdravil, navedeno v obtožnici. Dejal je tudi, da je prepričan, da »ni skrajšal življenja bolnikov«, kot svojo »edino napako« pa je priznal, da v obeh primerih ni zabeležil dajanja zdravila propofol.

Njegov zagovornik je od sodišča zahteval oprostilno sodbo in trdil, da dejanja zdravnika niso bila vzrok smrti pacientov. Šlo je za 73-letnega moškega in 73-letno žensko, ki sta bila hudo bolna in v »fazi aktivnega umiranja«, v kateri je dovoljeno preiti na paliativno zdravljenje.

Tožilstvo je medtem za zdravnika zahtevalo obsodbo za umor in dosmrtno zaporno kazen. Državni tožilec Martin Knispel je zanj zahteval tudi dosmrtno prepoved opravljanja zdravniškega poklica, vendar brez uspeha.

Deželno sodišče v Berlinu je 56-letnega kardiologa na koncu spoznalo za krivega dveh kaznivih dejanj uboja.

Sodba še ni pravnomočna, sodišče pa je začasno odložilo priporni nalog, tako da se zdravniku po skoraj enoletnem priporu za zdaj ni bilo treba vrniti v zapor. Do pravnomočnosti sodbe se mora dvakrat tedensko javljati na policiji. Obramba je napovedala, da bo vložila pritožbo.