Dan d za Đokovića: pravnik pojasnjuje, zakaj traja tako dolgo

Oči svetovne in športne javnosti so danes usmerjene v avstralskega ministra za priseljenske zadeve Alexa Hawka. Ta bo dokončno zapečatil usodo srbskega teniškega igralca Novaka Đokovića. Po odločitvi sodnika, ki je preklical razveljavitev športnikovega vizuma, ima namreč v rokah vse vzvode, da vseeno ukaže Novakovo deportacijo.

Še ene sramote si ne morejo privoščiti

Avstralski odvetnik Justin Quill je za CNN komentiral, kaj lahko pričakujemo in zakaj vse skupaj traja tako dolgo. »Vlada je že doživela veliko sramoto v ponedeljek, ko je sodišče zavrnilo preklic vizuma. Enostavno si ne morejo privoščiti, da bi se kaj takšnega zgodilo še enkrat.« Meni, da prav zato minister Hawke zavlačuje s svojo odločitvijo. Deloma zato, ker je na kocki tako veliko in deloma zato, ker želijo res pripraviti trdna stališča in trden primer. Na vprašanje, ali bi se Đoković lahko še enkrat pritožil, je odgovoril, da bi se lahko. V tem času, ko bi čakal na odločitev na pritožbo, bi lahko ostal v državi, a dodaja, da se ne moreš pritožiti le zato, ker bi se rad pritožil. Đoković bi moral v tem primeru dokazati, da ima njegova pritožba trdne temelje.

Quill ne izključuje možnosti, da bo vlada pustila Srbu, da ostane in igra na turnirju. To bi se lahko zgodilo, če bi ocenili, da nimajo dovolj močnih razlogov za deportacijo. Doda še, da s pravnega vidika Hawka ne zavezuje nobena časovnica, a dodaja: »Če bi čakali do začetka turnirja, bi bila to prava PR in politična katastrofa za vlado.« Prav zato meni, da bi bilo dobro, da ne glede na to kakšna bo oboločitev, da bo jasna pred začetkom OP Avstralije v ponedeljek.

Novaku pa je poslal sporočilo premier zvezne države Victoria Daniel Andrews: »Rad bi, da se samo cepite. To je ključno. Tako sem rekel vsakemu prebivalcu Victorie, to so naredili moji otroci, to je naredilo 93 odstotkov naše zvezne države.«

Novak Đoković med treningom FOTO: Loren Elliott Reuters

Če bo igral, se bo pomeril s sorojakom

Medtem ko Novak in njegov goreči navijači čakajo na odločitev, pa so v Melbournu ob veliki zmedi izvedli žreb parov v moški in ženski konkurenci. Prvi nosilec v moški konkurenci je Novak, ki se je znašel v žrebu, čeprav še ni znano, ali bo sploh lahko stopil na igrišče. Žreb je določil, da se bo v prvem krogu pomeril z Miomirjem Kecmanovićem. Če Hawke naroči deportacijo, ima Srbov štab še vedno možnost pritožbe, a ni prav veliko možnosti, da bi odločitev glede pritožbe prišla pravočasno, saj se turnir začne že v ponedeljek. Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer so se organizatorji odločili, da bodo tribune na OP Avstralije le polovično zasedene.

Saga prvega teniškega igralca na svetu, se je začela minulo sredo, ko je z letalom pripotoval v Melbourne, a mu je policija, ker ni cepljen proti covidu 19, preprečila vstop. Uradnikom na meji dokumenti, s katerimi je dokazoval svojo izjemo kot vstop v državo, niso zadostovali, zato so ga poslali v hotel, kjer je čakal na deportacijo. Njegovi odvetniki so se seveda pritožili in sodnik jim je ugodil. A to še ne pomeni, da so Đokovičevi zmagali, danes namreč lahko v okviru svojih pristojnosti Hawke naroči deportacijo.

Novaku ne gre v prid, da se na dokumentih, ki so bili pripravljeni za pridobitev dovoljenja za vstop v Avstralijo, ne ujemajo datumi. Prav tako se je izkazalo, da je pozitiven na koronavirus hodil med ljudmi.