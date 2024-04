Poslanci razhudili Wernerja! Takole je izlil jezo ...

Državni zbor je včeraj razpisal posvetovalne referendume o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu in o rabi konoplje. Referendumi bodo potekali 9. junija, sočasno z volitvami v Evropski parlament. Poslanci pa so zavrnili predloge za razpis treh posvetovalnih referendumov, ki so jih vložili v SDS-u. Državljani se torej o zaupanju v vlado, nastanitvah prebežnikov in ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge ne bodo izrekali na referendumu.

To, da se ne bomo mogli opredeliti do tega, ali bi se morali funkcionarji obvezno testirati na droge, je razjezilo estradnika Wernerja Brozovića. Werner se je precej izpostavljal med epidemijo covida, zdaj pa ga očitno razburja tudi aktualno dogajanje. Zato je na družbenem omrežju med drugim zapisal:

Zakaj so proti? A vam tudi to nič ne pove? Razen tega, da morate napadati vsakega, ki dvomi v njih? Kdo je sedaj teoretik zarote? Tisti, ki dvomi v njihove besede in dejanja ali tisti, ki nasedajo na njihovo teorijo? Kdaj boste začeli uporabljati zdravo kmečko pamet? Zakaj predloga niso podprli ne levi ne desni ne srednji ... Oni odločajo o vaših življenjih in življenjih vaših otrok. Ne vemo pa, ali so ti ljudje sploh psihično stabilni? Lahko so nekateri tudi močno psihično moteni, saj se ta "malenkost" sploh nikjer ne preverja.«