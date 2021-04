Obvestilo za maturante, do ponedeljka imajo čas, da se prijavijo

Cepilni center ZD Ljubljana do ponedeljka do 12. ure zbirajo prijave za cepljenje maturantov in tistih, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature ter še niso bili cepljeni. »Skladno z navodili Ministrstva za zdravje z dne 16. 4. 2021 bomo v cepilnem centru ZD Ljubljana izvedli cepljenje proti covid-19 s cepivom AstraZeneca za maturante in zaposlene, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature ter še niso bili cepljeni,« so sporočili iz ljubljanskega zdravstvenega doma.Dodali so, da se morajo osebe, ki spadajo v navedeno ciljno skupino, najkasneje do ponedeljka,19. 4. 2021 do 12. ure, prijaviti na spletni strani ZD Ljubljana (zavihek Naročanje na cepljenje proti covid-19) na povezavi . Pri tem poudarjajo, da je ob vnosu vseh zahtevanih podatkov pomembno, da tako maturanti kot zaposleni, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature ter še niso bili cepljeni, obvezno izberejo kategorijo »Sem maturant oziroma sodelujem pri maturi«.V cepilni center ZD Ljubljana se prijavijo maturanti s stalnim prebivališčem v Ljubljani in sledečih primestnih občin: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Vodice, Škofljica. Prijavljeni bodo na cepljenje vabljeni preko SMS sporočila oz. klica na stacionarni telefon, še dodajajo.Maturanti in zaposleni na cepljenje prinesejo izpolnjen vprašalnik o zdravstvenem stanju pred cepljenjem in izjava o privolitvi v cepljenje. Zaposleni, ki neposredno sodelujejo pri maturi in še niso bili cepljeni, pa na cepljenje obvezno prinesejo tudi izjavo vzgojno-izobraževalne institucije oz. delodajalca, ki to potrjuje.