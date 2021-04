Znano, kdaj se bodo maturanti cepili in s katerim cepivom (V ŽIVO)

Tisti maturanti, ki se bodo za cepljenje odločili, se morajo še danes ali najkasneje v ponedeljek do 12. ure prijaviti na cepljenje v cepilnem centru pri zdravstvenem domu stalnega prebivališča.

Ob opravljenih 4.253 PCR-testih so v četrtek potrdili 860 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je nekoliko manjši kot dan pred tem in znaša 20,2 odstotka (dan prej 20,8). V bolnišnicah se zdravi 639 bolnikov (dan prej 624), od tega na intenzivni negi 152 (dan prej 150). Vladni podatki še kažejo, da je umrlo pet oseb.Po oceni sledilnika covida 19 je v državi 13.010 aktivnih primerov. Sedemdnevno povprečje novih primerov se je po podatkih Nijz z včerajšnjih 931 znižalo na 871.Na današnji novinarski konferenci, ki se je začela ob 11. uri, predstavljajo kako in kdaj bodo cepili maturante po novi posodobljeni nacionalni strategiji cepljenja. Generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravjeje uvodoma povedala, da je vlada v četrtek na dopisni seji v prednostno skupino dodala tudi maturante, ki končujejo izobraževanje v srednjih šolah, zaposlene, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature in še niso bili cepljeni ter njihove starše, ki so kronični bolniki.Te skupine ljudi morajo svojo prijavo oddaji na cepilno mesto kraja, kjer živijo, do ponedeljka. Cepili bi se lahko že 23. aprila in sicer z AstraZeneco in Moderno. Za prednostno skupino cepljenja maturantov so se odločili za to, da bi jim zagotovili varen prostor pri opravljanju mature.Petričeva je dejala, da se je za spremenjeno strategijo odločili zdravstvo in šolstvo ter priznala, da so bili nekateri znotraj strokovnih skupin res proti temu predlogu.