Hojs presenetil z odločitvijo: že naslednji teden dovoljena slavja in poroke? (VIDEO)

Potem ko je ustavno sodišče v četrtek začasno zadržalo izvajanje vladnega odloka v delu, ki začasno prepoveduje prireditve, shode in zborovanja, se je na popoldanski novinarski konferenci na to odločitev odzval minister za notranje zadeve. Predstavil je predlog novega odloka.Dejal je, da je vlada pri sprejemanju odlokov sledila študiji iz revije Nature iz leta 2020 v šestih točkah: 1. omejevanje stikov (kar shodi so, je poudaril Hojs) 2. zaprtje izobraževalnih institucij, 3. ukrepi na mejah, 4. splošna dostopnost do zaščitnih sredstev, 5. omejitev gibanja posameznikov. 6. zaprtje države.Hojs je večkrat poudaril, da s tem, ko je ustavno sodišče začasno zadržalo prepoved javnih shodov, zdaj prevzema odgovornost. Hkrati je ustavno sodišče pozval, naj predloži epidemiološke ukrepe, ki jih omenja v poročilu in na podlagi katerih se je odločilo, da so shodi odslej dovoljeni, saj vlada drugih ukrepov ne pozna.»Vse, kar je storila vlada v tem času omejevanja okoli shodov in prireditev, porok in ostalih slavij, je služilo zgolj enemu interesu, in ta je, da v največji meri zajezimo medsebojna druženja in tako preprečimo širjenje virusa,« je ob predstavitvi novega odloka izpostavil Hojs.Odlok o prepovedi shodov sta sicer na ustavnem sodišču izpodbijala pobudnica, ki je bila zaradi udeležbe na shodih že petkrat oglobljena, in aktivni uporabnik Roga, ki zaradi prepovedi shodov ni mogel izraziti nestrinjanja z ravnanjem oblasti pri izpraznitvi območja nekdanje tovarne Rog.Ustavno sodišče je določilo, da je pravica do zbiranja nad pravico zdravja, zato je torej odslej mogoče protestirati v kateri koli regiji in ne glede na barvo semaforja, je pojasnil Hojs.Ustavno sodišče se je opredelilo zgolj do shodov in ne do porok, prireditev, slavij, praznovanj in ostalih zbiranj. Hojs pa, kot pravi, ne vidi razloga, da bi med njimi delali razliko, zato bi jih lahko izenačili, vlada pa da bo v naslednjem tednu razpravljala tudi kaj bo s temi ostalimi zbiranji.»Sam ne vidim potrebe ali razloga, da bi bila tukaj razlika, da bi tisti, ki protestirajo, bili drugače zaščiteni ali da bi virus vedel, da je prisoten na poroki, na protestu pa ne, zato menim, da je to treba izenačiti in verjamem, da bomo to v v naslednjem tednu izenačili,« je nekoliko protestniško dejal Hojs.Do 18. aprila so shodi začasno še prepovedani, od 19. aprila od polnoči so dovoljeni.Shodi so dovoljeni na odprtem prostoru z omejenim številom ena oseba na 10 kvadratnih metrov, zgornja številka omejitve je omejena na 100, razdalja med njimi je 1,5 metra.V zaprtih prostorih je omejitev ena oseba na 30 kvadratnih metrov, omejitev oseb je 100, maska je obvezna, prav tako razdalja.Gre za odlok o začasni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom. Ustavno sodišče je začasno zadržalo izvajanje tistega dela odloka, ki določa, da so začasno prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke.Hkrati so ustavni sodniki vladi naložili, naj v primeru nadaljnjega omejevanja shodov prepoved uredi na novo, pri tem pa upošteva »pomen shodov za delovanje demokratične države in različne možnosti za omejitev nastanka škodljivih posledic za javno zdravje«. Pri tem shodov ne sme obravnavati manj ugodno kot zbiranja za namen verskega udejstvovanja.