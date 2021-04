Matura ne bo prestavljena, čaka se cepljenje

Vsi postopki, navodila in časovnice izvedbe mature potekajo, kot je bilo določeno in predstavljeno decembra, so za STA pojasnili na MIZŠ. Nekateri mediji so danes namreč poročali, da so pisanje maturitetnega eseja z začetka prestavili na konec maja. Novost pa je možnost cepljenja maturantov, ki bo po napovedih MIZŠ potekalo konec naslednjega tedna.



Podrobnejše informacije o cepljenju maturantov bo v prihajajočih dneh podalo ministrstvo za zdravje, so za STA navedli na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).



Vlada bo sicer danes obravnavala spremembe strategije cepljenja, po kateri bi prednostno cepili tudi maturante. S katerim cepivom bi jih cepili, bo odločitev stroke, je po sredini seji vlade v Odmevih na TV Slovenija povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Kot je pojasnil, želijo tako vsem dijakom omogočiti opravljanje mature.



V sredini naslednjega tedna pa bo na temo izvedbe letošnje mature posebna novinarska konferenca, na kateri bodo prisotni ministrica za izobraževanje Simona Kustec, direktor državnega izpitnega centra Darko Zupanc in predsednika obeh maturitetnih komisij, so napovedali.



Ministrstvo je srednjim šolam poslalo okrožnico glede prostovoljnega testiranja dijakov na okužbo z novim koronavirusom, v kateri jih obvešča, da bodo dijaki in šole o začetku testiranja naknadno obveščeni.



Zaradi zamude pri dobavi testov se to namreč ne bo začelo v petek, kot je bilo sprva predvideno.

