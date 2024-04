Na cestah že danes zastoji, kaj šele bo konec tedna

Prometnoinformacijski center opozarja na povečan promet in daljše potovalne čase v predprazničnim koncem tedna. Tako poroča o daljših zastojih na ljubljanski obvoznici, kjer je na relaciji Kozarje-Malence proti Dolenjski zamuda 45 minut, Nove Jarše-Bežigrad 10 minut, Šiška-Kozarje 15 minut, Brdo-Bežigrad proti Štajerski pa je zamuda 25 minut.

Zastoji so tudi na razcepu Zadobrova proti Štajerski, na dolenjski avtocesti Malence-Šmarje Sap proti Novemu mestu in na primorski avtocesti od Kozarij proti Brezovici.

Zaradi praznikov bo po Sloveniji med, 8. in 22. uro omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone in sicer ta konec tedna in tudi za prvomajske praznike, 1. in 2. maja.