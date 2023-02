Zakaj gre blondinec s Harvarda na fitnes boks

Prilagojena različica boksa lahko pomaga izboljšati moč, vzdržljivost in ravnotežje. Tako pravijo na Harvardu, na njihovi medicinski šoli.

Ko pomislite na boks, si morda predstavljate velikane, kot je Rocky Marciano, ki se borijo z Jerseyjem Joejem Walcottom. A boks ni več le šport. Prav tako je priljubljen način za ohranjanje kondicije med starejšimi odraslimi prek različice, znane kot fitnes boks.

Ker ni vstopanja v ring ali sprejemanja udarcev, ni nevarnosti poškodbe glave. Namesto tega je fitnes boks prilagodil gibe tega športa v obliko vadbene rutine. Ta vrsta boksa ima veliko koristi za zdravje, saj nenehno zahteva razmišljanje, spreminjanje položaja in držo, pravijo v bolnišnici Brigham and Women's, ki je povezana s Harvardom.

Česa se učimo

Za razliko od tradicionalnega boksa, ki zahteva sparing s partnerjem, fitnes boks za starejše vključuje proženje udarcev v zrak ali boksarsko vrečo, običajno v skupini.

Obstajata dve glavni vrsti teh vadb. Lahko sledite vodji in izvedete niz boksarskih gibov, ki so koreografirani ob poskočni glasbi, podobno kot pri uri aerobike. Poteze vključujejo kombinacijo velikih, širokih udarcev; manjših, krajših udarcev, počepe in kratke, hitre korake naprej in nazaj.

Druga vrsta vadbe vključuje trening moči, raztezanje in udarjanje v boksarsko vrečo. Nimate moči, da bi stali in izvajali boksarske gibe? Obe vrsti tečajev sta na voljo tudi za ljudi, ki želijo v odmorih med udarjanjem v zrak ali boksarsko vrečo sesti.

Prednosti? Veliko jih je

Ni dokazov, da je boks v fitnesu boljši od katere koli druge vrste vadbe, vendar ima veliko koristi za zdravje. Ena je moč. Zamahujete z rokami, premikate mišice rok in ramen, povečujete moč zgornjega dela telesa. In ko ste v boksarskem počepu s široko držo, z rahlo pokrčenimi koleni, krepite svoje jedro mišice, hrbet in noge.« Močnejše mišice olajšajo vstajanje s stola ali prenašanje vrečke z živili.

Fitnes boks je tudi odlična aerobna vadba. Aerobna vadba pospeši delovanje srca in pomaga zmanjšati tveganje za visok krvni tlak, bolezni srca, možgansko kap in sladkorno bolezen. Lahko okrepi kosti in mišice, porabi več kalorij in izboljša razpoloženje. Aerobika lahko tudi poveča vašo vzdržljivost, kar vam pomaga, da se povzpnete po stopnicah ali hodite dlje.

Poleg tega je aerobna vadba povezana z izboljšanjem nekaterih možganskih funkcij. Zlasti je boks dobro znan po izboljšanju koordinacije oči in rok, še posebej, če imate sparing na vreči, zadevate oblazinjene tarče ali samo boksate s svojo senco. Obstajajo študije, ki kažejo, da poskušanje zadevanja tarčo z rokami izboljšajo koordinacijo oči in rok ter morda povzroči, da se počutite bolj budni in pozorni. Boljša koordinacija oči in rok lahko pomeni lažje vsakdanje življenje.

In še zadnja prednost boksa v fitnesu, če med tem lahko stojite: boljše ravnotežje. Spreminjate svoj položaj in izzivate svoje ravnotežje. Bolj, ko to počnete, boljša je vaša reakcija na ravnotežje.Če naletite na razpoko na pločniku, se boste morda uspešneje zaščitili, saj sta se vaša moč in reakcijski čas morda izboljšala.

Kaj bi morali storiti pred začetkom

Fitnes boks žal ni za vsakogar. Zagotovo bi morali biti zelo previdni, če imate osteoporozo ali osteoartritis rok. V tem primeru bi morali razmisliti samo o boksu s senco in se prepričati, da roke ne pridejo v stik s tarčo. Poleg tega se morate pred začetkom katere koli dejavnosti, ki je potencialno aerobna, posvetovati s svojim zdravnikom.

Če želite poskusiti, boste verjetno našli tečaje v klubih in fitnesih. Ko začnete z vadbo, ne pozabite, da je treba vaje izvajati počasi.

Začeti je treba z udobno stopnjo intenzivnosti in jo postopoma povečevati intenzivnost ter pri tem vztrajati. Ne gre za visoko intenzivnost. Gre za doslednost.

Ključne prednosti fitnes boksa

• Izboljša ravnotežje

• Pomaga pri dobri ali boljši drži

• Krepi zgornji del telesa in telo

• Povečuje vzdržljivost

• Lahko poveča budnost

• Izboljša razpoloženje

• Izboljša koordinacijo rok in oči