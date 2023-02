Če ne morete stati na eni nogi 10 sekund ... Bi vas moralo skrbeti?

Brazilski znanstveniki verjamejo, da bi moral ta preprost 10-sekundni test ravnotežja postati del rutinskega zdravstvenega pregleda starejših.

Po njihovem mnenju napoveduje smrtnost! Ravnovesje se poslabša po 50. letu, kar poveča tveganje za padce in druge zdravstvene težave, pravi študija.

Vendar test ravnotežja še ni del rednih zdravstvenih pregledov za ljudi srednjih let. Ekipa znanstvenikov je tako želela raziskati, ali je test ravnotežja še vedno lahko zanesljiv pokazatelj tveganja smrti in ali lahko doda informacijo o človekovem zdravju.

Študija, objavljena v British Journal of Sports Medicine, je vključevala več kot 1700 udeležencev, starih od 50 do 75 let; povprečna starost je bila 61 let. Približno dve tretjini sta bili moški. Študija je bila izvedena med februarjem 2009 in decembrom 2020.

V okviru testa so morali udeleženci stati na eni nogi 10 sekund brez dodatne podpore. Vsak je imel tri poskuse na vsaki nogi. Tisti, ki lahko stojijo na eni nogi, bodo živeli dlje, trdijo raziskovalci.

Medtem ko le pet odstotkov mlajših udeležencev raziskave (starih od 51 do 55 let) ni uspelo pri tej nalogi, je test uspelo rešiti nekaj manj kot polovici anketirancev, starejših od 70 let. Kar pomeni, da je bilo pri ljudeh v tej starostni skupini več kot 11-krat večja verjetnost padca kot pri 20 let mlajših ljudeh.

V obdobju opazovanja, obdobju sedmih let, je umrlo 120udeležencev. Vzroki smrti so bili različni; rak, bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, covid. Stopnja smrtnosti je bila bistveno višja pri tistih, ki niso opravili testa. Na splošno so bili tisti, ki niso opravili testa ravnotežja, slabšega zdravja. Mnogi so bili debeli, imeli so bolezni srca ali visok krvni tlak in imeli so preveč maščob v krvi. Tudi sladkorna bolezen tipa II je bila pogostejša v skupini, ki ni opravila 10-sekundnega testa.

Ob upoštevanju starosti, spola in obstoječega zdravstvenega stanja ter rezultata testa ravnovesja so znanstveniki predvideli 84-odstotno povečano tveganje smrti zaradi katerega koli vzroka v naslednjem desetletju med tistimi, ki niso opravili testa.

Med drugim je bila v študijo vključena le določena etnična skupina, zato rezultati niso uporabni za druge skupine.

Prav tako ekipa znanstvenikov ni imela drugih podatkov o pomembnih dejavnikih (zgodovina padcev, stopnja telesne aktivnosti, prehrana, kajenje, zdravila), ki bi lahko vplivali na rezultat testa. Na samo ravnovesje vpliva veliko več kot starost. Vendar pa raziskovalci dodajajo, da bi lahko bil test ravnotežja ena od diagnostičnih metod, med drugim seveda, za prepoznavanje in obravnavanje zdravstvenih tveganj, kot so padci.