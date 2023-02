Čudežna aplikacija, ki vas spravi v tekaške copate

Ali vam Strava pomaga, ko iščete motivacijo za tek? Študija Univerze Radboud v Nijmegenu na Nizozemskem pravi, da Strava, največje spletno socialno omrežje za športnike, spodbuja vadbo in motivira tekače, da beležijo svoje aktivnosti.

In s Stravo pohvale (kudos). Študija, objavljena v Journal of Social Networks, je analizirala profile tekačev, da bi ugotovila, kako tekači v istem virtualnem klubu Strava vplivajo drug na drugega. Raziskovalci so se osredotočili na pet različnih klubov Strava na Nizozemskem, ki so delovali kot virtualne razširitve resničnih tekaških klubov s skupno 329 člani, pišejo v Intersportovi reviji Tek.

Anketa: Zakaj tekači uporabljajo Stravo?

V anketi pred študijo so bili anketiranci vprašani o motivaciji za uporabo Strave: 83 odstotkov beleži dejavnosti; 78 odstotkov sledi napredku; 31 odstotkov zaradi socialne interakcije z drugimi tekači, 21 odstotkov pa želi pridobiti potrditev za svojo dejavnost.

Raziskovalci so predvidevali, da bodo tekači za merilo uporabljali vedenje svojih sotekačev. Kar pomeni, da potencialno namerno poskušajo posnemati njihovo vedenje, da bi izboljšali svoj položaj ali se izognili zavrnitvi. Raziskovalci so analizirali zabeležene podatke za eno leto in ugotovili, da so tisti, ki so prejeli več pohval, ponavadi več tekli.

Raziskovalci so sprva mislili, da bodo na aplikacijo najbolj vplivali športniki, ki bodo več tekli, a je situacija ravno nasprotna. Tekači, ki so tekli manj, so bolj verjetno sledili vedenju svojih prijateljev, ki so tekli več. Glede na študijo so »več tekli tisti, ki so prejeli več pohval za svoje dejavnosti.« Tekači spremenijo svoje vedenje, da imajo več hvale vrednih dejavnosti

Študija je tudi pokazala, da se mnogi tekači prilagodijo tako, da imajo bolj hvalevredne dejavnosti (tj. teči dlje, teči dlje, loviti segmente).

Tekači, ki so jim pohvale izključili, so tekli manj kot tisti, ki so jih pohvalili. V štirih od petih klubov so bili učinki družbenega vpliva (kaj počnejo in objavljajo vaši najbližji prijatelji v klubu) pomembnejši od prejemanja pohval.

Na koncu ta študija kaže na obetavno pot za povečanje telesne dejavnosti in olajšanje podpore med člani Strave. Že samo virtualni dvig palca bi lahko motiviral uporabnike, da bi šli teči.

Problem te študije

Ti podatki so bili zbrani iz samo petih klubov Strava in iz Nizozemskem.

Če upoštevamo, da je Nizozemska država z največ prijavljenimi maratoni glede na lanskoletno statistiko, zagotovo obstajajo kulturne in geografske omejitve. Torej iste predpostavke o nekaj več kot 300 ljudeh ni mogoče uporabiti za vseh 100 milijonov. Raziskovalci so ugotovili, da nizozemski tekač kluba Strava morda ni tipičen uporabnik. Zato jih lahko vodijo zunanji ali družbeni motivi (Strava Challenges) ali uvrstitve, bolj ali manj kot druge uporabnike. Druga omejitev je, da lahko prek Strave vidite le dejavnosti aktivnih uporabnikov. Kar potencialno vodi v tveganje, da podatki niso realni. Kljub svojim omejitvam je ta študija prva, ki raziskuje družbeno dinamiko v najbolj priljubljeni tekaški aplikaciji na svetu.