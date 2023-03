Ste že utrujeni in brez energije? Tukaj je 10 preprostih korakov do več energije

Čutite utrujenost in pomanjkanje energije za delo, kaj šele, da bi se spravili v tekaške copate, gojzarje ali na kolo. Ne skrbite, to se ne dogaja samo vam in ta občutek pomanjkanja energije je pogost pojav med vsemi, ki imamo vsaj osemurni delovnik.

Obstajajo rešitve, ki vam bodo pomagale vstati. Na vas je, da vztrajate.

Če se počutite utrujeni in vam primanjkuje energije, niste sami. Da bi premagovali vsakodnevne obveznosti in imeli več energije za ukvarjanje s hobiji, moramo v vsakdanjem življenju z majhnimi koraki zagotoviti dodatno energijo, a to raven tudi vzdrževati na vseh področjih:

Zmanjšajte vnos kofeina

Najbolje bi bilo, če bi kofein izločili, če pa tega ne želite, ga zmanjšajte na eno skodelico na dan, pa naj gre za kavo ali drugo kofeinsko pijačo. Kofein vas lahko naredi šibke in celo živčne.

Redno telovadite, da boste imeli več energije

Z redno vadbo boste bolj energični, bolje razpoloženi in bolj motivirani za vsako naslednje delo ali naslednji trening. Kardiovaskularna vadba, kot sta tek ali hoja, je najboljši način, da v telesu proizvedete tisti dobro znani hormon sreče endorfin, ki je odgovoren za vaše dobro razpoloženje. Več ur po vsaki vadbi boste imeli več energije za vse aktivnosti.

Dobro se naspite

To je najbolj naraven in najlažji način, da si telo spočije in si opomore od vsakodnevnih naporov. Vsi ne potrebujejo enakega števila ur za dober spanec, vendar je optimalno število 7 do 8 ur spanja in toliko potrebujete, da se osvežite in si zagotovite kakovosten počitek za naslednji dan.

Naredi nekaj novega

Ko se zataknete v vsakodnevni rutini, vas lahko včasih izčrpa in se počutite, kot da ste brez energije. Osvežite svoje dnevne dejavnosti, tudi če poskusite nekaj novih živil, nekaj novih vaj ali nekaj novih izkušenj, da se izognete dolgčasu. Tako se boste počutili, kot da ste vedno v gibanju in pripravljeni na novo akcijo.

Zmanjšajte sedenje

Ko ves dan sedite za mizo, se boste na koncu počutili čemerno in zdolgočaseno. Vsako uro torej vstanite in se premaknite, pa naj gre za kozarec vode ali preprosto za pogled skozi okno.

Poskusite z aromaterapijo

Ne bodite leni ali skeptični glede te vrste terapije. Dišave, kot so limona, mentol ali ingver, vas lahko naredijo bolj optimistične in energične. Prižgite dišečo svečko ali s temi vonjavami popršite prostor in videli boste, da boste uživali v njihovem učinku.

Seveda – zmanjšajte stres

Eden največjih ubijalcev energije je ravno stres. Borite se proti temu na vse možne načine, poslušajte svojo najljubšo glasbo, berite dobre knjige, počnite vse, kar imate radi, in se potrudite po svojih najboljših močeh, ta boj se nadaljuje vsak dan.

Jejte puste beljakovine

Če se počutite utrujeni in vam primanjkuje energije, v svojo prehrano obvezno vključite pusto meso, kot so piščanec, puran, ribe in manj mastne mlečne izdelke. Visok vnos beljakovin vas bo nasitil in napolnil z dovolj energije za čas med obroki.

Izberite cele sadeže

Kadar je le mogoče, izberite cele sadeže. Vsebujejo več vlaknin, se dlje prebavljajo in tako boste imeli več energije, kot če bi jedli enostavne ogljikove hidrate.

Poskrbite za dovolj železa

Pomanjkanje železa je zelo pogost pojav, zaradi sprememb, ki se v telesu zgodijo tekom dneva, ga je celo težko natančno izmeriti. Ženske morajo biti še posebej pozorne in povečati vnos železa med menstrualnim ciklom. Pomanjkanje železa povzroča utrujenost in lahko vpliva na celotno uspešnost dela ali treninga, in če dobite dovolj železa, boste imeli več energije. Ko se počutite utrujeni, ne da bi vedeli zakaj, naredite krvni test in preverite raven železa.

Če želite dobiti dovolj železa, jejte več rdečega mesa ali z železom bogatih nadomestkov, kot so piščančje in puranje meso, losos, tuna ali žitarice (bogate z železom). Pomembno je tudi, da s sadjem in zelenjavo zaužijete dovolj vitamina C, saj pospešuje absorpcijo železa. Poskusite v vsak obrok vključiti paradižnik in brokoli ter prigriznite pomaranče ali jagodičevje. Sestavek smo povzeli po Intersportovi reviji Tek.