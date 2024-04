Dejan Židan pozval k spoštovanju vrednot življenja

Pred jutrišnjim dnevom upora proti okupatorju je danes pred Gledališčem Park v Murski Soboti potekala slovesnost v organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Murska Sobota in Mestne občine Murska Sobota. V uvodu slovesnosti so v počastitev državnega praznika k spomeniku narodnega heroja Štefana Kovača Marka položili venec predsednica Mestne organizacije združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Murska Sobota Bojka Veren, soboški župan Damjan Anželj in državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan.

Slednji je bil tudi slavnostni govornik na prireditvi in je zbrane pozval k spoštovanju vrednote življenja, premisleku o moralnem kompasu Evropske unije in pomembnosti spominjanja hrabrih dejanj pogumnih pripadnikov številnih generacij naših prednikov, ki so v slovenski zgodovini branili slovensko zemljo in slovenstvo. Na prireditvi so kulturni program z interpretacijo pesmi soboških rojakov pripravili učenci Osnovne šole II Murska Sobota, pod mentorstvom Andreje Emri Smodiš, zapel je tudi Upokojenski pevski zbor Stari Kovači pod vodstvom zborovodje Tomaža Kuharja.