Pogosto lulate? Telo vam nekaj sporoča

Uriniranje je povsem normalna fiziološka potreba, ki je lahko ob prekomernem vnosu prevelike količine tekočine včasih tudi utrujajoča.

Za pogostim uriniranjem pa se včasih ne skriva le velik vnos tekočine, ampak še kaj resnejšega. Dr. Oz Harmanli, uroginekolog, je za tuje medije pojasnil morebitne nevarnosti.

Koliko je normalno?

Prej omenjeni strokovnjak pravi, da je uriniranje osemkrat podnevi in ​​enkrat ponoči povsem normalen pojav. Tudi če popijete do dva litra tekočine na dan, bo odvajanje pogostejše, kar je tudi povsem normalno. Nosečnice bodo zaradi fiziologije telesa v tretjem trimesečju pogosteje imele željo po uriniranju.

Če urinirate manj kot štirikrat na dan, je v nasprotju z navedenim lahko znak, da ne popijete dovolj tekočine, kar boste najbolje opazili po barvi urina. Rumen ali temno rumen urin je znak, da je vaše telo dehidrirano.

Če pa so vaše številke veliko višje od navedenih, je to morda znak za dodatno previdnost. Dr. Harmanli navaja štiri razloge, zakaj je možno pogostejše uriniranje:

1. Pijete preveč kofeina

Kofein, ki ga poleg kave najdemo v nekaterih čajih in brezalkoholnih pijačah, je diuretik, ki lahko povzroči pogostejše obiske na stranišču. Kofein stimulira gladke mišice mehurja, lahko pa tudi draži njegova tkiva, kar lahko povzroči nehotene kontrakcije - pojasnjuje dr. Harmanli.

Študija, objavljena v ‌International Journal of Urogynecology‌, je pokazala, da so ženske, ki so popile več kot 329 miligramov kofeina na dan (približno tri skodelice kave), imele približno 70 odstotkov večjo verjetnost, da bodo imele urinsko inkontinenco.

Če torej pogosto tečete na stranišče, ta zdravnik priporoča, da omejite vnos kofeina na manj kot 300 miligramov na dan. Vendar pa kofein ni edini krivec. Tudi Alkohol lahko povzroči povečano uriniranje, prav tako določeno sadje, kot so pomaranče, grenivke, limone in limete.

2. Imate okužbo sečil

Po raziskavi, objavljeni v ‌Therapeutic Advances in Urology, ima več kot polovica odraslih vsaj enkrat težave z okužbami mehurja.

Boleče okužbe se pojavijo, ko bakterije vdrejo v mehur. Zaradi tega imate najverjetneje občutek, da morate nenehno na stranišče,ob tem pa verjetno čutite tudi neprijeten pekoč občutek. Okužbe sečil pogosto doživljajo ženske po menopavzi, ko pomanjkanje estrogena v nožnici spremeni floro in naredi ženske bolj dovzetne za okužbe. Medtem ko nekateri zdravniki priporočajo pitje brusničnega soka ali jemanje brusničnih tablet, ni raziskav, ki bi podprle ta pristop.

3. Vaše mišice medeničnega dna so šibke

Mišice medeničnega dna podpirajo številne organe v sečnem sistemu, vključno z mehurjem. Če mišice medeničnega dna oslabijo, kar se zgodi pri vaginalnem porodu in s staranjem, lahko vaši organi nekoliko zdrsnejo iz svojega mesta in povzročijo pogostejše uriniranje, pojasnjuje uroginekolog Benjamin Brucker, ki pravi, da je najboljši način za njihovo krepitev izvajanje Keglovih vaj.

Izvedite jih na naslednji način: Stisnite mišice medeničnega dna (kot da bi poskušali ustaviti tok urina) za tri sekunde. Sprostite se s štetjem do tri, nato večkrat ponovite. Poskusite jih izvajati do štirikrat na dan. Če ta metoda ne deluje, vam ostane še operacija. Pogovorite se s svojim zdravnikom.

4. Imate prekomerno aktiven mehur

Študija iz leta 2016 je pokazala, da ima približno 15 odstotkov žensk čezmerno aktiven mehur, stanje, v katerem imajo pogosto in nenadno potrebo po uriniranju. Čeprav se lahko pojavi v kateri koli starosti, se težava pogosteje pojavi med menopavzo.

Če čutite željo po uriniranju, ko na primer odklenete vrata, greste ven na hladno, odprete pipo in si umijete roke, je vzrok verjetno čezmerno aktiven sečni mehur, pravi dr. Brucker in še, da je eden od načinov za uspešen boj proti omenjenim nagonom vadba mehurja. To dobesedno pomeni, da ustvarite straniščni urnik, ki se začne s kratkim časovnim intervalom med obiski stranišča. Če morate nujno oditi pred predvidenim časom, poskusite željo zatreti s Keglovimi vajami. Sčasoma, ko se nadzor urina izboljša, boste podaljšali čas med odhodi na stranišče.

Poleg tega obstajajo zdravila, katerih funkcija je zmanjšati željo, vendar pa lahko povzročijo neželene stranske učinke suhih ust ali zaprtja.