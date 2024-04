Mesta, kamor ne postavimo varnostne kamere

Sodobne domače varnostne kamere in videozvonci z visoko ločljivostjo in širokim vidnim poljem so čedalje bolj dostopni in enostavni za uporabo. Omogočajo nam, da pokrijemo hišo, vhod v stanovanje, dovoz do hiše, travnik, verando, balkon ali pa kar celotno parcelo. A postavitve se je treba lotiti pametno. Če bomo varnostno kamero namestili na napačno mesto, lahko naletimo na težave. Kamera je lahko neučinkovita ali zgreši ključne podrobnosti, nerodna postavitev pa lahko privede tudi do jeznih sosedov. Zato se je pri montaži treba izogniti določenim točkam.

Mesta, kjer se pričakuje zasebnost

Zunanja varnostna kamera prenese (skoraj) vse. FOTO: Staš Ivanc

Čeprav potrebujemo varnostno kamero za lastno varnost ali za zaščito svojega premoženja, ne sme posegati v zasebnost drugih ljudi. Varnostnih kamer tako ne postavljajmo v kopalnico, spalnico ali druge prostore, kjer bi posegale v človekovo zasebnost. Za zunanje kamere je na splošno dovoljeno zajemati javne površine, kot sta pločnik ali ulica, ki teče mimo našega doma, saj se tam ne pričakuje zasebnosti.

Pogled na sosedovo dvorišče

Pri postavitvi varnostnih kamer moramo paziti, da njihov pogled ne sega na sosedovo dvorišče, kaj šele, da bi kukale skozi okna sosedove hiše. Če res ne gre drugače, številne sodobne kamere omogočajo, da določimo območja zasebnosti, ki blokirajo pogled na določena področja. Če se sosed pritoži, mu tako lahko pokažemo svoja zasebna območja in mu dokažemo, da se noben del njegovega doma ne snema.

Težko vidne lokacije

Kamera na garaži nadzira dovoz in hišo, garažo pa nadzira kamera na hiši. FOTO: Staš Ivanc

Morda nas bo zamikalo, da bi kamere usmerili na težko vidna mesta okoli hiše. Za to obstaja intuitiven razlog: če določene lokacije ne vidimo z okna ali od vrat, obstaja možnost, da se tam nekdo skriva. A dejstvo je, da večina vlomilcev vstopi v dom po najbolj očitnih poteh. Po podatkih varnostnega podjetja ADT 34 odstotkov vlomilcev v hišo vstopi skozi vhodna vrata, 22 odstotkov pa skozi okno v pritličju ali vrata na teraso. Če usmerimo kamero na te točke, lahko preprečimo vlom ali pa policiji pomagamo identificirati osebo, ki poskuša vlomiti.

Postavitev za oviro

Morda se sliši trapasto, a stvari, ki ovirajo pogled kamere, niso vedno tako očitne. Na prostem moramo računati, da pogleda ne zastirajo veje dreves, ki se premikajo v vetru. Paziti moramo tudi na hitro rastoče rastline, zaradi katerih bi morali vsako leto ali dve premikati kamero.

V notranjosti stanovanja moramo upoštevati tudi vidno območje kamere. Ali bo kamera videla vse, kar želimo, ko se odpirajo in zapirajo notranja vrata? Prav tako se je pametno izogniti postavitvi kamere na mesto, kjer bi jo lahko oviral hišni ljubljenček. Če jo postavimo na polico, jo lahko prevrne mačka, ki se sprehaja po stanovanju, če pa je kje nižje, jo lahko premakne radovedni kuža ali pa naš malček. Poiskati moramo torej mesto, ki ponuja dober pogled na opazovani prostor in kjer je malo verjetno, da bi kamero kdor koli premaknil ali prevrnil.

Pogled skozi okno

Notranje kamere so praviloma cenejše od zunanjih, zato marsikdo pomisli, da bi jo postavil na okensko polico v stanovanju. A pri tem naletimo na dve težavi. Prvič, okna imajo težave z odsevom oziroma bleščanjem, tudi če je kamera pritisnjena tesno ob steklo, zato je pogled skozi kamero pogosto oviran, ko je sonce pod določenim kotom ali ko je zunaj temno, problem pa predstavlja tudi prah na oknu. Drugič, zorni koti in območje, ki si ga lahko ogledamo skozi domače okno, so zelo omejeni. Kamere zelo verjetno ne bodo dobro videle ključnih dostopnih točk ali ponujale širokega pogleda na dvorišče ali dovoz.

Pogled proti nebu

Pri kamerah s širokimi vidnimi polji, ki zajemajo precejšen del neba, lahko naletimo na težave, ko sonce pride na določeno višino in zaslepi kamero ali pa z močno svetlobo blokira pogled na določeno mesto. Poleg tega neposredna sončna svetloba oziroma UV-žarki sčasoma povzročijo obrabo senzorja. Da bi se temu izognili, kamero usmerimo proč od neba in se osredotočimo na pogled pod linijo strehe, dreves ali hribov. Kamero je priporočljivo postaviti na območje, kjer je vsaj delno zaščitena s senco.