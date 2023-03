Razlogi, zakaj nas jutranja kava ne naredi bolj produktivne (čeprav mislimo, da nas)

Kava je ena najbolj priljubljenih pijač na svetu, zato vsak dan popijemo več kot dve milijardi skodelic te pijače.

Nobena skrivnost ni, da ljudje pijejo kavo tako zaradi okusa kot zaradi učinkov, ki naj bi jih imela na telo.

Učinki kave na produktivnost so dobro znani in dobro dokumentirani in mnogi jo imenujejo droga kapitalizma, zahvaljujoč njeni neprimerljivi moči, da nam pomaga poživiti telo in duha. V petdesetih letih prejšnjega stoletja je bila kava v eni izmed ameriških zveznih držav zakonsko predpisana, da so jo lahko (ne morali) delavci v tovarnah, uživali dvakrat med službo. Torej, dvakrat so si lahko privoščili odmor za kavo.

To se je zgodilo potem, ko je bilo ugotovljeno, da lahko delavci v šestih urah opravijo toliko dela, kot so prej v osmih, če imajo dva odmora za kavo na dan.

Vendar pa nove raziskave Univerze v Newcastlu v Avstraliji kažejo, da je ideja, da vam kava daje dodatno energijo, pravzaprav laž - v resnici samo krade energijo preostalemu delu dneva in povzroča dolgotrajno utrujenost.

Kako to vemo? Vse se spusti na spojino, imenovano adenozin.

Kaj je adenozin?

Adenozin pomaga uravnavati cikel spanja in budnosti. Od jutra naprej, se raven adenozina povečuje, ker je stranski produkt porabe energije v celicah. Ko se adenozin veže na receptorje, telesu sporoči, naj počasneje porablja energijo, zaradi česar se počutimo utrujeni. Ko gremo spat, se poraba energije zmanjša, raven adenozina se zniža in zbudite se sveži.

Tukaj nastopi kofein. Morda boste še vedno nekoliko zaspani, ko se zbudite (krivi so lahko pomanjkanje spanja, nekaj preveč pijače in stres), zato si privoščite skodelico kave. Kofein v kavi je po obliki podoben spojini adenozin, zato se veže na iste receptorje in blokira njegove učinke, zaradi česar se počutite manj utrujeni.

Vendar pa obstaja finta, ker adenozin, ki ga blokira kofein, ne izgine. Sčasoma se kofein razgradi in ves nakopičeni adenozin se veže na receptorje, ki jih je iskal.

Zato kofein dejansko nikoli ne da dodatne energije, le kupi nam čas, preden nas dohiti utrujenost. Da bi kava kljub tem negativnim učinkom koristila, vsaj ko gre za vašo produktivnost, jo moramo zaužiti ob pravem času.

Kavo popijmo pozneje

Govorili smo o adenozinu, zdaj pa bomo govorili o kortizolu. Kortizol je stresni hormon, zaradi katerega se počutimo budni. Ko se zbudimo, je naravno največje. Torej kave zjutraj morda kljub vsemu ne bomo potrebovali. Nadalje, manj ko je adenozina v telesu, manj utrujeni se bomo počutili in manj kofeina, ki ga zaužijemo, lahko blokira adenozin. Kavo je torej smiselno piti pozneje čez dan, ko se že počutimo bolj utrujeni; v tem primeru bo kofein več kot nadomestil pomanjkanje energije.

Kave seveda ne smemo piti prepozno, saj bomo s tem motili spanec, brez dobrega spanca pa lahko pozabimo na produktivnost, budnost, osredotočenost in druge pozitivne učinke kave, zaradi katerih jo mnogi pijemo. Povzeto po spletni strani dmarge.com.