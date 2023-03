Žensko mestno električno kolo za vsakdan

»Turbo Vado je kolo, ki te bo hitro popeljalo ven iz mesta, v službo, po opravkih, zvečer pa v mesto ali na zabavo. Težave z iskanjem parkirnega prostora bodo izginile, nič več čakanja v koloni, zelo hitro in preprosto boš prišla kamorkoli v mestu in to s slogom. Kolo, s katerim bo tvoj čas postal bolje izkoriščen.« Trdijo v ljubljanski prodajalni koles.

Novi Specialized Turbo Vado 3.0 s prenovljeno geometrijo te postavi v najboljši položaj tako za rekreacijo kot za potovanje. Položaj na kolesu nudi zaupanje in ekonomičnost za najučinkovitejši doseg cilja. Ima po meri narejen, v okvir integriran motor in baterijo, ki sta popolnoma prilagojena mestni vožnji.

Baterija za odstranitev ne potrebuje orodja, zato jo super enostavno odstranimo za polnjenje. Na voljo so 3 načini pomoči (Turbo, Sport, Economy), za prilagoditev njene vzdržljivosti, z aplikacijo pa lahko načrtuješ svoje potovanje od štarta do cilja in baterija se bo sama prilagodila tvoji poti. Tako ne boš ostala brez motorizirane pomoči.

MasterMind zaslon na kolesu ponuja vse potreben informacije o vožnji, takojšnje nastavitve treh načinov pomoči motorja in brezžične posodobitve. V povezavi z aplikacijo Mission Control ponuja celo vrsto orodij za optimizacijo, napredno prikrojevanje, diagnostijo, itd. Z mobilno aplikacijo boš lahko onemogočila delovanje motorja in aktivirala alarm za senzor gibanja.

Dokler ga ne vklopiš nazaj, bo motor ostal ugasnjen in morebitni tat praznih rok! Kar se tiče izdelave okvirja, so se odločili za vzdržljiv aluminij in geometrijo kolesa prilagodili, da ti nudi sproščeno in udobno mestno vožnjo. 80mm vilica in plašči z večjim volumnom bodo skrili vse grbine na poti.

Vado se izkaže kot aktivno kolo, v prvi vrsti po zaslugi povsem prenovljenega in integriranega 2.0E motorja z RX Street nastavitvijo, kjer je moč motorja odvisna od moči poganjanja pedal. Kar pomeni: močneje, kot boš pritisnila na pedala, več moči bo iz sebe iztisnil motor in zato bodo pospeški z mesta tako hitri in učinkoviti. Motor je tudi tekoč, tih in povsem brez vibracij.

Model Vado 3.0 uporablja specifično baterijo U2-530, ki se povsem integrira v okvir, poleg tega pa jo lahko še zakleneš in enostavno odstraniš za enostavnejše polnjenje. Ob največji hitrosti 25 km/h boš imela več kot dovolj energije za pot v službo in nazaj, do trgovine ali celo do novega lokala na drugi strani mesta.

Za piko na i, vsem tem inovativnih lastnostim je model Turbo Vado 3.0 opremljen z DRYTECH blatniki, LED prednjo in zadnjo lučko in zadnjim prtljažnikom, ki ima nosilnost 27kg. Povrhu je prtljažnik združljiv z otroškim sedežem in thru-axle otroškim vozičkom. Cena: 2.991 evrov.