Ste zaspani čez dan? Mogoče imate narkolepsijo

Narkolepsija je nevrološka motnja, ki povzroča motnje pri uravnavanju spanja in budnosti. Zanjo so značilni nenadni napadi neobvladljive zaspanosti, ki lahko nastopijo kadar koli, ne glede na okoliščine.

Osebe z narkolepsijo pogosto doživljajo tudi nenadne mišične šibkosti, imenovane katapleksija, ki so običajno sprožene z močnimi čustvi, kot so smeh, jeza ali presenečenje.

Narkolepsija prizadene približno 1 na 2000 ljudi, vendar mnogi primeri ostanejo nediagnosticirani. Pojav bolezni je običajno med 10. in 30. letom starosti.

Ko narkolepsija povzroči nenadno izgubo mišičnega tonusa, temu pravimo katapleksija. Ta simptom lahko sprožijo močna čustva, zlasti tista, ki povzročajo smeh.

Narkolepsijo razvrščamo v dve vrsti. Večina ljudi s prvo vrsto narkolepsije doživlja katapleksijo, medtem ko je ta simptom pri drugi vrsti redkejši ali ga sploh ni.

Narkolepsija je vseživljenjsko stanje, za katero trenutno ni zdravila. Kljub temu pa lahko določena zdravila in spremembe življenjskega sloga pomagajo pri obvladovanju simptomov.

Podpora družine, prijateljev, delodajalcev in učiteljev ima ključno vlogo pri pomoči ljudem s to motnjo.

Najpogostejši simptomi:

Pretirana dnevna zaspanost

Pretirana zaspanost je najzgodnejši simptom, ki otežuje koncentracijo in delovanje. Ljudje z narkolepsijo pogosto nenadoma zaspijo, ne glede na to, kaj počnejo – na primer med opravljanjem nalog ali med pogovorom. Po kratkem spancu se morda počutijo osvežene, vendar se kmalu ponovno počutijo utrujene.

Avtomatizirano vedenje

Nekateri ljudje kljub spanju nadaljujejo z izvajanjem nalog, kot so pisanje, tipkanje ali celo vožnja, seveda po kratkem dremežu na parkirišču. Po prebujanju se teh dejanj težko spomnijo ali jih opravijo napačno.

Nenadna izguba mišičnega tonusa (katapleksija)

Katapleksija lahko povzroči nejasen govor ali popolno mišično oslabelost, ki traja nekaj minut. Običajno jo sprožijo močna čustva, najpogosteje pozitivna, kot sta smeh ali navdušenje. Možno je, da glava nenadoma omahne ali da kolena popustijo. Nekateri ljudje doživijo le eno ali dve epizodi letno, drugi pa večkrat dnevno.

Spalna paraliza

Ljudje z narkolepsijo lahko doživijo spalno paralizo, stanje, ko se ne morejo premikati ali govoriti med spanjem ali prebujanjem. Čeprav traja le nekaj sekund ali minut, je lahko zelo strašljiva, saj je oseba v celoti pri zavesti.

Halucinacije

Med spalno paralizo ali tik pred spanjem in ob prebujanju lahko oseba doživlja žive halucinacije. Te so lahko zelo zastrašujoče, saj so pogosto povezane z občutkom, da je nekdo v prostoru, čeprav ga v resnici ni.

Spremembe v REM fazi spanja

Ljudje z narkolepsijo v REM fazo, ki je povezana s sanjanjem, vstopajo veliko hitreje kot običajno – že v 15 minutah spanja. Ta faza se lahko pojavi tudi čez dan.

Druge motnje spanja

Pogoste so tudi druge motnje spanja, kot so obstruktivna spalna apneja (prenehanje dihanja med spanjem), REM vedenjska motnja (ko oseba med sanjanjem izvaja fizične gibe) ter nespečnost (težave z uspavanjem ali vzdrževanjem spanca).

Kdaj obiskati zdravnika?

Če dnevna zaspanost vpliva na vaše osebno ali profesionalno življenje, je pomembno, da se posvetujete z zdravnikom. Pravočasno prepoznavanje simptomov lahko izboljša kakovost vašega življenja.