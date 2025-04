Tomislav Jovanović - Tokac nagrajen za kulturne dosežke (Suzy)

Eden najvidnejših slovenskih ustvarjalcev sodobne glasbene umetnosti Tomislav Jovanović - Tokac deluje kot glasbenik, pevec, kitarist, tekstopisec, avtor glasbe, glasbeni producent in aranžer. V skoraj štirih desetletjih je ustvaril dragocen opus, ki sodi v antologijo sodobne slovenske glasbe 21. stoletja.

Zato so se mu s Trdinovo nagrado za pomembnejše trajne dosežke na področju kulture poklonili v Novem mestu, kamor se je zaradi vojne na Hrvaškem preselil leta 1991 k starim staršem in tam ostal. Na avtorja večine besedil skladb skupine Dan D, ki je močno zaznamovala slovensko rokovsko sceno, so ponosni tudi njegovi kolegi iz benda.

»Zelo smo počaščeni, da ga lahko spremljamo na tej nori ustvarjalni pustolovščini,« so zapisali. Tokac, ki sodeluje tudi z drugimi glasbeniki in ustvarjalci, med drugim celo na področju filmske glasbe in gledališča, je s tem zagotovo dobil krila za novo ustvarjanje. Čestitke!