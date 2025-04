Eden za Janšo, drugi za Goloba: prvi zmenek ali politična debata?

Ko beseda nanese na teme za prvi zmenek, so prva misel filmi, glasba, hrana, potovanja ali življenjski cilji. Politika zagotovo ni med zadevami, na katere bi pomislili.

A izkazalo se je, da so politična prepričanja za mlade vse pomembnejši dejavnik, in lahko celo popolnoma izničijo možnosti za nadaljnja srečanja. Ameriška agencija The Harris Poll je lani izvedla raziskavo in prišla do zanimivih podatkov:

FOTO: Gettyimages

24 odstotkov pripadnikov generacije Z je na prvem zmenku dobilo vprašanje o političnem prepričanju.

16 odstotkov jih je lagalo glede svojih političnih stališč.

28 odstotkov milenijcev in generacije Z je prekinilo zvezo zaradi različnih političnih prepričanj.

56 odstotkov republikancev bi se sestajalo z demokratom, medtem ko bi le 43 demokratov za partnerja sprejelo republikanca.

Manj kot polovica milenijcev (48 odstotkov) in generacije X (49 odstotkov) pravi, da bi bila v resni zvezi z nekom, ki ima drugačna politična prepričanja.

Politika je torej nedvomno vstopila v ljubezensko življenje, zato je ključno o njej govoriti na spoštljiv način.

Kako?

Ohranite mirnost

Lažje reči kot storiti, vendar je, kadar sogovornik ne deli vašega mnenja, mirnost ključna:

»Ne napadite ga, če se glede politike ne strinjate z njim,« je za Cosmopolitan povedala strokovnjakinja za zveze Kristiana Maxion.

Niste na političnem shodu ali v TV-debati. Lahko poslušate, si zapomnite stališča, ki vam niso sprejemljiva, in vedno se lahko preprosto ter brez drame poslovite.

Resnično poslušajte

Vsi imamo kdaj predsodke, a pomembno je, da jih premagamo, le tako lahko damo ljudem priložnost, da nas presenetijo in kot partnerji ali prijatelji morda celo obogatijo naše življenje.

Če torej slišite, da tisti, s katerim ste na zmenku, podpira politiko ali stranko, ki vam ni blizu, se ne odzovite burno in z zavračanjem, raje vprašajte, zakaj tako razmišlja.

To je edini način, da bi osebo resnično razumeli in jo spoznali.

FOTO: Gettyimages

Spoštljiv pogovor

V vsakem pogovoru dobite to, kar vanj vložite. Tudi če je nekdo politično povsem na nasprotnem polu, govorite spoštljivo, če seveda to pričakujete od druge strani.

»Smo vendar odrasli, kajne? Pameten, premišljen pogovor je lahko odličen način za boljše spoznavanje.

Ljudje smo si različni in imamo pravico razmišljati ter povedati, kar si mislimo in vsak, ne glede na politično prepričanje, si zasluži spoštovanje,« poudarja Maxionova.

Ne omejujte se

Čeprav nista popolnoma usklajena, to ne pomeni, da, če obstaja iskrica, ne moreta uspeti. Bodite iskreni glede svojih stališč in se ne pretvarjajte, da vam je mnenje druge osebe všeč, če vam v resnici ni.

FOTO: Gettyimages

Slabega zaključka zgodbe ob odkritosti ni

Najboljše, kar se lahko zgodi? Da končate v zvezi, kjer se lahko odkrito izražate.

In drugo najboljše? Da se izognete osebi, s katero se pač ne ujemate, kar, če pogledate realno, niti ni tako slabo: tak človek nima prostora v vašem življenju.