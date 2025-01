Multivitamini pod drobnogledom: Je učinek le v naši glavi?

Morda so koristi multivitaminov za zdravje le trik našega uma. Na ameriški spletni strani Medicine.net je Dennis Thompson povzel ugotovitve, ki so bile v začetku meseca strnjene v zapisu v medicinski akademski reviji BMJ Open.

Verjetno bo šel zapis kmalu mimo javnosti, saj ugotovitve lahko močno vplivajo na poslovno uspešnost velikanske industrije, kamor spada tudi izdelava multivitaminov.

No, pa k zapisu na Medicine.net.

Ameriški odrasli, ki redno jemljejo multivitamine zase menijo, da je njihovo splošno zdravje za 30 odstotkov boljše kot pri ljudeh, ki ne uporabljajo dodatkov; to kažejo rezultati raziskave, ki jo je financirala država.

Vendar pa je obsežna anamneza, v kateri so raziskovalci ocenili na ducate telesnih in duševnih bolezni pokazala, da ni dejanskih zdravstvenih razlik med ljudmi, ki so jemali ali niso jemali multivitaminov!

»Uporabniki multivitaminov in neuporabniki le-teh se ne razlikujejo v nobenem od klinično merljivih zdravstvenih izidov, vendar prvi menijo, da se v splošnem glede na zdravstveno stanju počutijo za približno tretjino bolje,« je povedal vodilni v raziskavi, Manish Paranjpe, študent Harvardske medicinske šole v Bostonu.

Buren odziv druge strani, vendar ...

Seveda je to takoj sprožilo odziv. Dr. Andrea Wong, starejša podpredsednica za znanstvene in regulativne zadeve pri Svetu za odgovorno prehrano, v skupini za trgovino s prehranskimi dopolnili, je v odgovor na ugotovitve navedla težave z zasnovo študije.

Ugotovitve po njenem »nikakor ne zmanjšujejo številnih koristi multivitaminov v prizadevanju proti nezadostnim hranilnim vrednostim v prehrani in spodbujanju optimalnega zdravja, prav tako pa tudi ne predstavljajo podlage, da bi morali potrošniki ponovno premislili o svoji odločitvi, ali naj bi v prihodnje jemali multivitamine ali ne,« je dejala dr. Wongova.

Sicer približno tretjina Američanov rutinsko jemlje multivitamine v prepričanju, da le-ti prispevajo k dobremu zdravju, so povedali raziskovalci.

Toda predhodne študije so razkrile le malo dokazov, ki bi podpirali kakršno koli korist multivitaminov za vrsto zdravstvenih težav, od srčnih bolezni do raka, je dejal raziskovalec Paranjpe.

Da bi ugotovili, ali so multivitamini koristni, so raziskovalci analizirali podatke o več kot 21.000 ljudeh, zbranih v okviru ameriške ankete o zdravju v ZDA.

Preiskovance so vprašali o uporabi dopolnil za boljše zdravje, tudi jemanje vitaminskih dodatkov.

Skoraj 5000 ljudi je povedalo, da redno jemljejo multivitamine, več kot 16.000 pa, da jih ne. Redni uživalci multivitaminov so bili bistveno starejši in so običajno imeli višje dohodke; največkrat so bile to tudi ženske, izobražene, poročene in z zdravstvenim zavarovanjem.

Udeležence v raziskavi so vprašali tudi o zdravstvenih težavah, ki jih imajo. Raziskovalci so ocene strnili v ugotovitve in na podlagi le teh ocenili odgovore na anketna vprašanja:

njihovi subjektivni oceni lastnega zdravja.

če potrebujejo pomoč pri rutinskih vsakodnevnih aktivnostih, ki so merilo invalidnosti.

zgodovino desetih dolgotrajnih zdravstvenih težav, kot so visok krvni tlak, diabetes, astma in artritis.

zgodovino in potek devetnajstih najbolj pogostih boleznih v zadnjem letu, vključno z okužbami, izgubo spomina, nevrološkimi disfunkcijami in mišično-skeletnimi težavami.

stopnjo duševne stiske, ki lahko kaže na težave z depresijo ali tesnobo.​

Uporabniki multivitaminov so se navadno opisali, kot bolj zdravi kot neuporabniki - vendar so drobne medicinske podrobnosti pokazale, da v resnici niso, so ugotovili avtorji študije.

Trdno prepričanje, da multivitamini delujejo, bi lahko ljudi zavedlo, da bi se počutili bolj zdravi, kot so v resnici, so dejali Paranjpe in njegovi sodelavci.

Mogoče je tudi, da so ljudje, ki jemljejo multivitamine, »na splošno ali pa po karakterju bolj pozitivni ljudje,« meni Paranjpe.

No, dr. Wongova je opozorila, da študija temelji na podatkih iz ankete, kjer ljudi niso vprašali, katere specifične multivitamine jemljejo, pa tudi, kako pogosto in kako dolgo jih jemljejo.

Kot taka po njenem prepričanju ne more dokazati vzročno-posledične zveze jemanja li nejemanj a multivitaminiov in številna vprašanja pušča brez odgovora.

Najpomembnejša vloga multivitaminov je zapolniti prehranske vrzeli in poskrbeti, da ljudje dnevno uživajo nadomestilo za premalo porabljenih hranil, kot so vitamini A, C, D, E in K, kalcij, magnezij, prehranske vlaknine, holin in kalij.

»Za javnost so sklepi študije medvedja usluga in ne bi smeli vplivati ​​na odločitev potrošnikov, če naj uživajo multivitaminske ali druge prehranske dodatke,« je dejal dr. Wongova.

Vitamini, ki so v hrani, so dovolj

Toda medicinske raziskave so pokazale, da je najboljši način za pridobivanje hranil in mineralov, ki jih človek potrebuje, s hrano, je dejala Melissa Majumdar iz univerzitetne bolnišnice Emory Midtown v Atlanti in predstavnica Akademije za prehrano in dietetiko.

»Kot dietetiki večina od nas meni, da lahko različne hranilne snovi in ​​vitamine vnesemo v telo s hrano in to je tisto, kar bi večina od nas predlagala svojim pacientom,« je dejal gospa Majumdar.

In nadaljevala: »Američani imamo radi nekaj oprijemljivega. Všeč nam je, da kar čutimo, da to lahko naredimo, kar je enostavno storiti. Toda nekaterih stvari iz tabletke preprosto ne moremo dobiti - in vemo, da vitamini in minerali ne delujejo samostojno. Delujejo sinergično. Ko so vitamine in minerale preučevali neodvisno od hrane, nimajo enake koristi, kot če so v njej.«

No, je pa raziskovalec Paranjpe opozoril, da dobljenih rezultatov ne bi smeli razlagati tako, da bi rekli, da so vsi dodatki le zapravljanje denarja.

»Vsekakor obstajajo tudi nujne potrebe po uporabi vitaminskih dodatkov,« je dejal. »Na primer, med nosečnostjo zdravniki predpisujejo folno kislino za preprečevanje težav pri razvoju otroka.«

Vendar pa je obenem dodal, za splošno populacijo, ki nima posebnih težav ali stanj, ki bi zahtevale multivitamine ali posebne vitaminske dodatke, »resnično nimamo dokazov, da bi dnevno uživanje multivitaminov na kakršen koli način pomagalo.«

Bolje, kot da ljudje zapravljajo denar za multivitamine, ki naj bi koristili njihovemu zdravju, je, če bi jih porabili za kaj drugega. Strokovnjaki verjamemo, da bi ljudje lahko denar bolje porabili za stvari, za katere vemo, da imajo pozitiven vpliv na zdravje, kot so zdrava prehrana, telesna vadba ali medsebojno druženje.

Skoraj basen, na koncu

Pri Poletu bi dodali, da gre za podobno zgodbo, kot se dogaja ljudem, ki si želijo vrhunsko cestno dirkalno kolo, za katerega se za dolgo zadolžijo, ob tem, da ga sploh ne potrebujejo, saj lahko za svoje potrebe primerno kolo dobijo za tretjino, včasih celo četrtino vsote.

Za razliko v ceni lahko osem let hodijo na vsakoletne poletne kolesarske počitnice, ki so seveda glede zdravstvenih koristi neprecenljive.

In ko po osmih letih človek sklene prodati zanj ustrezno kolo, ki ni bilo zelo drago, ali oni bolid, ki je stal kot dober rabljen avto, se vsota ne razlikuje niti za vrednost enega dopusta.