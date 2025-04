Sprožil se je obsežen plaz, policija je bila obveščena (FOTO)

Danes je bila policija obveščena, da se je na planini Polog na Tolminskem, v kraju imenovanem Srednca, sprožil obsežen plaz.

»Takoj po prejetem obvestilu so policisti Policijske postaje Tolmin na omenjenem območju med drugim izvedli aktivnosti z namenom, da bi ugotovili morebitno nevarnost za življenje ljudi in prisotnost ljudi v bližnjih objektih. Na kraju je bilo ugotovljeno, da se je sprožil plaz v dolžini približno 200 metrov in 70 metrov širine, omenjeno območje je nenaseljeno. Z zadevo je seznanjen tudi občinski štab Civilne zaščite občine Tolmin, ki bo v nadaljevanju izvajal ukrepe iz svoje pristojnosti,« sporočajo s PU Nova Gorica.

Prav tako si bo omenjeno območje ogledal tudi strokovnjak geologije, ki bo ocenil stanje in razmere na omenjenem plazišču.