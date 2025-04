Nekdanja poslanka išče sodelavca, poglejte, za kakšno delo gre

Igralka in nekdanja poslanka Violeta Tomič je na družbenih omrežjih objavila ganljiv poziv, v katerem išče sodelavca za delo z romskimi otroki. Kot je zapisala, gre za delo, ki je »nagrajeno s toliko ljubezni, kot je ne dobite nikjer drugje«.

Svoje izkušnje z otroki je opisala kot polne objemov, smeha in tudi trenutkov nemoči, ki jih prinaša sistemsko zapleteno delo. Kljub temu ostaja osredotočena na moč pozitivnih spominov iz otroštva, ki lahko – kot pravi – rešijo človeka v najtežjih trenutkih. »To počnemo. Dajemo jim lepe spomine in jih učimo spoštovanja in odgovornosti, v upanju, da zrastejo v uspešne odrasle ljudi,« je zapisala.

Objavo je pospremila z več srčki, kar dodatno poudari čustveno plat njenega dela in predanost otrokom, ki jim poskuša s sočutjem in zavzetostjo pomagati k lepši prihodnosti.