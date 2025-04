Na Obali so v morju opazili megameduzo, ki ima lovke, dolge tudi do metra (FOTO)

Kot poroča regionalobala.si so obiskovalci izolske marine pred dnevi opazili v morju meduzo z izjemno tudi do dveh metrov dolgimi lovkami. Njen posnetek so dobili na Morski biološki postaji Piran, kjer so strokovnjaki ocenili, da gre na podlagi njenih značilnosti zelo verjetno za kompasno meduzo (Chrysaora hysoscella).

Kompasne meduze lahka prepoznamo po vzorcu na klobuku v obliki črke V. Klobuk v premeru lahko doseže tudi 40 centimetrov, lovke pa v dolžino celo dober meter.

Razširjena je po vzhodnem delu Atlantika, Sredozemskem morju in Rokavskem prelivu.

FOTO: Picturepartners Getty Images/istockphoto

Ne gre za tuje rodno vrsto, saj je opažana tudi na območju Tržaškega zaliva in pri nas, kjer se običajno zadržuje od maja pa do konca poletja. Njihovo pojavljanje tako ni neobičajno, seveda, če jih ni zares veliko. To pa je lahko rezultat naravnih nihanj v populaciji, kar je pri meduzah običajen pojav.

Večina meduz se namreč hitro odziva na spremembe v morju oziroma dobro prilagaja okoljskim spremembam.

Kompasna meduza ni zelo nevarna človeku, a lahko povzroči boleč ožig. Dotikanje tako ni priporočljivo. Če do njega pride, pa je treba mesto ožiga sprati z morsko vodo, ne sladko.

Če pride do alergične reakcije, pa je nujno potrebno poiskati zdravniško pomoč. A brez strahu, do kopalne sezone, ko se bo pokazalo, kako bodo razširjene letos, je še nekaj časa.

FOTO

Kompasne meduze lahka prepoznamo po vzorcu v oblik črk V na tudi do 40 cm velikem klobuku in dober meter dolgih lovkah. Foto Tihomir Makovec (NN kompasna meduza)