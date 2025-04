Drama v DZ: več poslancev obležalo, imajo prebavne težave in bruhajo

V ljubljanski veleblagovnici Maxi so zaradi prisotnosti mikroorganizmov v interni vodovodni napeljavi prepovedali uporabo pitne vode za prehrambne namene, poroča N1.

Upravljavec vodovoda JP Voka Snaga je za omenjeni medij pojasnil, da javni vodovodni sistem v središču Ljubljane deluje nemoteno in varno ter da so razmere v Maxiju pod nadzorom. A očitno so oporečnost vode v stavbi zaznali prepozno. V državnem zboru je zaradi zdravstvenih težav, po tem, ko so zvrnili kozarček ali dva oporečne vode, odsotnih več poslancev, zbolelo pa naj bi tudi več zaposlenih v NLB.

Po informacijah N1 naj bi zbolelo več poslancev Gibanja Svoboda in SD, pa tudi nekateri nepovezani poslanci. Neuradno imajo vročino, črevesne težave in bruhajo.