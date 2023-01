Obožujete McDonald's hamburger? Sploh veste, kaj je v njem?

Nobenega dvoma ni, da je McDonald's je še vedno zakon! Mladi se mu ne morejo upreti. Tudi nočejo se, pravzaprav.

Nedolgo nazaj so v Pittsburghu doživeli, da McDonald's ponuja družinski obrok, kjer lahko dobite štiri sendviče, pomfri, nagci in pijačo za 9,99 dolarjev. Komu se ne dopade ta cena?

Ni čudno, da je McDonald's še vedno tako popularen. No, pri nas so cene malce drugačne. Seveda, samo malo sarkastičnega glede podpiranja McDonaldsove hrane. Po tolikokrat se je pokazalo, da je njihova hrana nekakovostna. Ali je to res? Mi pravimo, da ni čisto res, drugi, da bi morali to hrano močno omejiti na svojem jedilniku ali jo celo ukiniti.

Preberite si, kaj je v bistvu v McDonaldsovem hamburgerju, in videli bomo, ali vas bo ta isti hamburger znova zanimal.

Sestavine v McDonaldsovem hamburgerju:

obogatena moka (beljena pšenična moka, ječmenova moka iz slada, niacin, zmanjšano železo, tiamin mononitrat, riboflavin, folni kislina), voda, koruzni sirup in/ali sladkor z visoko vsebnostjo fruktoze, kvas, sojino olje in/ali olje oljne repice, vsebuje 2% ali manj: sol, gluten, kalcijev sulfat, kalcijev karbonat, amonijev sulfat, amonijev klorid, regenerator (lahko vsebuje eno ali več od naslednjega: natrijev stearoil laktilat, datem, askorbinsko kislino, azodikarbonamid, mono in digliceride, etoksilirane monogliceride, monokalcijev fosfat, encimi, guar gumi, kalcijev peroksid), sorbinska kislina (konzervans), kalcijev propionat in/ali natrijev propionat (konzervansi), sojin lecitin.

Pasterizirani ameriški sir

Sestavine: mleko, smetana, voda, gojeni sir, natrijev citrat, vsebuje 2% ali manj: sol, citronska kislina, natrijev fosfat, sorbinska kislina (konzervans), mlečna kislina, ocetna kislina, encimi, natrijev pirofosfat, naravna aroma (mleko). vir), dodana barvila, sojin lecitin (dodan za ločevanje rezin).

Kečap

Sestavine: paradižnikov koncentrat iz rdečih zrelih paradižnikov, destiliran kis, visokofruktozni koruzni sirup, koruzni sirup, voda, sol, naravne arome.

Kumarice

Sestavine: kumare, voda, destiliran kis, sol, kalcijev klorid, galun, kalijev sorbat (konzervans), naravna aroma, polisorbat 80, izvlečki kurkume (barvilo).

Gorčica

Sestavine: destiliran kis, voda, gorčica, sol, kurkuma, paprika, izvlečki začimb.

Vam bi šel še v slast McDonaldsov bigmac, na primer? Dober tek!

Ampak naš namen ni, da vas odvrnemo od McDonaldsa, samo obveščamo o sestavinah, ki jih lahko preberete na njihovih spletnih straneh. Da, več jih imajo. Nam je bolj pomembno naslednje; in sicer, da, odkar je McDonald's v Sloveniji uporablja slovenske sestavine, slovenska živila. Torej pozabite na Pittsburgh iz uvodnika.

V McDonaldsovih restavracijah skrbijo za preverjanje porekla surovin. Poudarjajo, da sodelujejo izključno z najboljšimi dobavitelji, sistem sledljivosti od polja do mize pa jim omogoča, da za vsako surovino v vsakem trenutku poznamo njeno poreklo, proizvajalca in polje, na katerem je vzgojena. Mi jim verjamemo, ker to lahko tudi dokažejo. Torej, zelo, dober tek!