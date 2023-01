(Pre)dolg delovni čas lahko uniči naše zdravje

Znanstveniki z Univerze Ohio so preučili delovni čas 7500 ljudi, starejših od 32 let, in kakšne zdravstvene težave imajo. Ugotovili so, da ljudje sprva morda ne bodo opazili, kako dolg delovni čas vpliva na njihovo zdravje, a da obstajajo posledice, zlasti pri tistih, ki delajo več kot 40 ur na teden.

Če ženske med tednom v službi preživijo več kot 60 ur, se tveganje za sladkorno bolezen, raka, bolezni srca in artritis potroji.

»Ljudje ne razmišljajo o možnosti, da bodo težka dela v dvajsetih, tridesetih in štiridesetih pozneje v življenju povzročila zdravstvene težave. To še posebej velja za ženske,« je povedal Alard Dembe, vodja študije.

Moški, ki delajo več kot 40 ur na teden, imajo večjo možnost, da zbolijo za artritisom, medtem ko je tveganje za druge zdravstvene težave precej manjše kot pri ženskah.

Takšno razliko pojasnjujejo z dejstvom, da imajo ženske veliko več dejavnosti poleg dela kot moški. Poleg doseganja kariernih ciljev ženske delajo tudi v gospodinjstvu, zaradi nenehnega pritiska po vzpostavljanju ravnovesja med kariero in družino pa so ženske izpostavljene večjemu tveganju, da zbolijo za kakšno kronično boleznijo.

V raziskavi, ki so jo opravili strokovnjaki z univerz Harvard in Stanford, so ugotovili, da stres na delovnem mestu povzroča hipertenzijo, bolezni srca in ožilja ter vpliva na duševno zdravje.